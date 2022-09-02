"Челси" арендовал Дениса Закариа

"Челси взял в аренду с опцией выкупа полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа.

В матче против "Саутгемптона" на текущей неделе Рубен Лофтус-Чик получил травму задней поверхности бедра, присоединившись в лазарете к Нголо Канте.



При этом Матео Ковачич еще не набрал форму после недавней травмы колена, а Жоржиньо откровенно не блещет на старте нового сезона.



Столь катастрофическая ситуация с центральными полузащитниками заставила "Челси" обратиться на трансферный рынок, и "синие" нашли решение своих проблем в Турине.



"Челси" удалось договориться об аренде Закария, которого "синие" при желании смогут выкупить следующим летом за 26 миллионов фунтов.



25-летний игрок сборной Швейцарии присоединился к "Ювентусу" только в январе из менхенгладбахской "Боруссии", успев провести 15 матчей.



"Я хочу поприветствовать всех фанатов "Челси". Я очень рад и горд стать "синим", и мне не терпится вскоре увидеть вас на "Стэмфорд Бридж", — заявил Закариа.