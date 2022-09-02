"Челси" арендовал Дениса Закариа

Денис Закариа "Челси взял в аренду с опцией выкупа полузащитника "Ювентуса" Дениса Закариа.

В матче против "Саутгемптона" на текущей неделе Рубен Лофтус-Чик получил травму задней поверхности бедра, присоединившись в лазарете к Нголо Канте.

При этом Матео Ковачич еще не набрал форму после недавней травмы колена, а Жоржиньо откровенно не блещет на старте нового сезона.

Столь катастрофическая ситуация с центральными полузащитниками заставила "Челси" обратиться на трансферный рынок, и "синие" нашли решение своих проблем в Турине.

"Челси" удалось договориться об аренде Закария, которого "синие" при желании смогут выкупить следующим летом за 26 миллионов фунтов.

25-летний игрок сборной Швейцарии присоединился к "Ювентусу" только в январе из менхенгладбахской "Боруссии", успев провести 15 матчей.

"Я хочу поприветствовать всех фанатов "Челси". Я очень рад и горд стать "синим", и мне не терпится вскоре увидеть вас на "Стэмфорд Бридж", — заявил Закариа.


Метки аренда, Закариа, трансферы, Челси, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 06:00

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  1. chelsiukpro 02.09.2022 06:07 # chelsiukpro
    Решили укрепить центр. Так как Кова и Канте на половину калеки.
    WELCOME TO CHELSEA!!!

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