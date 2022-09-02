"Челси" купил Обамеянга у "Барселоны"

"Челси" объявил о приобретении нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. Стоимость трансфера составила 10.3 млн. фунтов.

Обамеянг заключил с "Челси" двухлетний контракт, воссоединившись на "Стэмфорд Бридж" с главным тренером Томасом Тухелем, которого он знает по совместной работе в дортмундской "Боруссии".



33-летний габонец, забивший 13 голов в 23 матчах за "Барселону" во второй половине прошлого сезона, будет призван помочь "синим" справиться с потерей Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.



Стоит отметить, что к "Барселоне" Обамеянг присоединился только в феврале как свободный агент, перед этим со скандалом покинув "Арсенал", за который он выступал с января 2018.



"Я по-настоящему счастлив. Для меня честь стать частью этой команды, и мне не терпится начать. У меня осталось кое-какое незаконченное дело в Премьер-Лиге, поэтому хорошо, что я вернулся. Я по-настоящему взволнован", — сообщил Обамеянг.



Добавим, за четыре года в "Арсенале" Обамеянг забил 68 голов и завоевал Кубок Англии. Перед своим уходом из клуба Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей за многократные нарушения дисциплины.



