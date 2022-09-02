"Челси" купил Обамеянга у "Барселоны"
"Челси" объявил о приобретении нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга. Стоимость трансфера составила 10.3 млн. фунтов.
Обамеянг заключил с "Челси" двухлетний контракт, воссоединившись на "Стэмфорд Бридж" с главным тренером Томасом Тухелем, которого он знает по совместной работе в дортмундской "Боруссии".
33-летний габонец, забивший 13 голов в 23 матчах за "Барселону" во второй половине прошлого сезона, будет призван помочь "синим" справиться с потерей Ромелу Лукаку и Тимо Вернера.
Стоит отметить, что к "Барселоне" Обамеянг присоединился только в феврале как свободный агент, перед этим со скандалом покинув "Арсенал", за который он выступал с января 2018.
"Я по-настоящему счастлив. Для меня честь стать частью этой команды, и мне не терпится начать. У меня осталось кое-какое незаконченное дело в Премьер-Лиге, поэтому хорошо, что я вернулся. Я по-настоящему взволнован", — сообщил Обамеянг.
Добавим, за четыре года в "Арсенале" Обамеянг забил 68 голов и завоевал Кубок Англии. Перед своим уходом из клуба Пьер-Эмерик был лишен капитанской повязки, а также отстранен от тренировок и матчей за многократные нарушения дисциплины.
02.09.2022 02:50
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Хочу, бля, сказать этому ёбаному Обэме нахуй, блять:
ебомбаный... Ёбаный ты козёл нахуй, черножопый, блять,
был бы ты человек нахуй. Твою семью грабят нахуй, где-нибудь, нахуй, блять, в Барселоне, наверно, пиздют их, бля, почему так нахуй?
А Арсенал на первом месте... Они еще дети... Вечные перспективные из академии нахуй, это наше будущее нахуй, и хули ты пиздишь ц-сука, в Челси там собираешься, блять, ты живёшь где-то на континенте,
хуй через знает где, блять, хули ты сюда лезешь... В Англию нахуй.
Запомни — у меня есть, блять, хороший, бля, человек, я его, сука, блять, отдам деньги, чтоб те, сука, челюху сломал нахуй, и чтобы ты закрылся нахуй, и никогда сюда не лез, понял? Быдло ты ебаное, блять! Всё нахуй.
Источник: http://fapl.ru/posts/95297/?c=1
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http://fapl.ru/polls/39/?res=1
А по факту оказалось, что Сильва был лучшим.
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