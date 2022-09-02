"Челси" избавился от Гилмора и Кенеди

В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" сбросил балласт в лице полузащитника Билли Гилмора и вингера Кенеди.

Гилмор был продан в "Брайтон" за 9 миллионов фунтов. 21-летний шотландец заключил с "чайками" контракт до 2026 года.



А Кенеди перебрался в "Реал Вальядолид", получив там контракт на пять лет. 26-летний бразилец находился в "Челси" с 2015 года, но почти все это время скитался по арендам.



А вот от нападающего Мичи Батшуайи "синим" избавиться не удалось — переход бельгийца в "Ноттингем Форест" сорвался.