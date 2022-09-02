"Челси" избавился от Гилмора и Кенеди
В заключительный день летнего трансферного окна "Челси" сбросил балласт в лице полузащитника Билли Гилмора и вингера Кенеди.
Гилмор был продан в "Брайтон" за 9 миллионов фунтов. 21-летний шотландец заключил с "чайками" контракт до 2026 года.
А Кенеди перебрался в "Реал Вальядолид", получив там контракт на пять лет. 26-летний бразилец находился в "Челси" с 2015 года, но почти все это время скитался по арендам.
А вот от нападающего Мичи Батшуайи "синим" избавиться не удалось — переход бельгийца в "Ноттингем Форест" сорвался.
02.09.2022 02:35
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