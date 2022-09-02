"Ноттингем Форест" остановился на 21 приобретении

До закрытия летнего трансферного окна "Ноттингем Форест" успел совершить свое 20-е и 21-е приобретения.

Очередными и одновременно заключительными приобретениями "Форест" в это окно стали защитник "Реймса" Лоик Баде и вингер "Блэкпула" Джо Боулер.



22-летнего Баде, сыгравшего три матча за молодежную сборную Франции, "лесники" взяли в аренду с опцией выкупа за 12 миллионов фунтов.



23-летний англичанин Боулер обошелся "Форест" в 5-6 млн. фунтов и был сразу же отправлен в аренду в греческий "Олимпиакос", который имеет одного владельца с "лесниками" в лице Евангелоса Маринакиса.