"Фулхэм" подписал Джеймса и Винисиуса

Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Фулхэм" заручился услугами вингера Даниэля Джеймса и нападающего Карлоса Винисиуса.

Джеймс прибыл в "Фулхэм" из "Лидса" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.



Даниэль провел в "Лидсе" всего один год, будучи купленным у "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов. В прошло сезоне 24-летний валлиец забил четыре гола и отдал пять результативных передач, чем помог "белым" сохранить прописку в Премьер-Лиге.



А Винисиус был куплен "Фулхэмом" у "Бенфики" примерно за 5 млн. фунтов. 27-летний бразилец заключил с "дачниками" контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.



Винисиус уже знаком с английским футболом, отыграв сезон 2020/21 за "Тоттенхэм" на правах аренды. Тогда Карлос забил 10 голов в 22 матчах за "шпор".