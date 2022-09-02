"Фулхэм" подписал Джеймса и Винисиуса
Перед самым закрытием зимнего трансферного окна "Фулхэм" заручился услугами вингера Даниэля Джеймса и нападающего Карлоса Винисиуса.
Джеймс прибыл в "Фулхэм" из "Лидса" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.
Даниэль провел в "Лидсе" всего один год, будучи купленным у "Манчестер Юнайтед" за 25 миллионов фунтов. В прошло сезоне 24-летний валлиец забил четыре гола и отдал пять результативных передач, чем помог "белым" сохранить прописку в Премьер-Лиге.
А Винисиус был куплен "Фулхэмом" у "Бенфики" примерно за 5 млн. фунтов. 27-летний бразилец заключил с "дачниками" контракт до июня 2025 с опцией продления на 12 месяцев.
Винисиус уже знаком с английским футболом, отыграв сезон 2020/21 за "Тоттенхэм" на правах аренды. Тогда Карлос забил 10 голов в 22 матчах за "шпор".
02.09.2022 02:10
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