"Вулверхэмптон" арендовал Бубакара Траоре

"Вулверхэмптон" взял полузащитника "Метца" Бубакара Траоре в аренду до конца сезона.

При желании "Вулверхэмптон" также сможет выкупить Траоре следующим летом за 9.5 млн. фунтов, либо "волки" сделают это в обязательном порядке при соблюдении определенных условий.



В команде Бруну Лаже 21-летнему малийцу предстоит заменить Леандера Дендонкера, который 1 сентября был продан в "Астон Виллу" за 13 млн. фунтов.



Добавим, Траоре провел в системе "Метца" три года, сыграв 27 матчей в прошлом сезоне Лиги 1. По своим показателям прессинга и отбора Бубакар стал одним из лучших опорников в топ-5 европейских лиг.