Беллерин вернулся в "Барселону" из "Арсенала"

"Арсенал" объявил о расставании с защитником Эктором Беллерином, который продолжит свою карьеру в "Барселоне".

Беллерин оказался в "Арсенале" в июле 2011, с тех пор проведя 239 матчей за "канониров" и выиграв три Кубка Англии.



Однако со временем Эктор утратил мотивацию и остановился в развитии, на прошлый сезон отпросившись в аренду в "Реал Бетис".



Беллерин был основным игроком в "Бетисе" и даже завоевал там Кубок Испании, однако клуб из Севильи не стал выкупать соотечественника, и тот летом вернулся в "Арсенал".



27-летний испанец не пожелал выступать за "канониров" и перед самым закрытием трансферного окна договорился о прекращении своего контракта, что позволило ему свободным агентом вернуться в родную "Барселону".



Добавим, контракт Беллерина с "Барселоной" рассчитан до июня 2023 и предусматривает отступные в 50 миллионов евро.