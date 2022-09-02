"Саутгемптон" приобрел Чалета-Цара

"Саутгемптон" приобрел защитника "Марселя" Дуже Чалета-Цара, а также отправил Яна Беднарека в аренду в "Астон Виллу".

Пройдя медобследование незадолго до закрытия трансферного окна, Чалета-Цар заключил с "Саутгемптоном" контракт на четыре года.



Трансфер 25-летнего игрока сборной Хорватии оценивается в 10 миллионов евро (8.6 млн. фунтов).



Чалета-Цар выступал за "Марсель" с 2018 года, проведя 132 матча. Ранее Дуже также поиграл за австрийский "Ред Булл".



Покупка Чалета-Цара позволила "святым" отпустить Бендарека в "Виллу" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2022/23.