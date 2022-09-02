"Эвертон" приобрел Гарнера у "Юнайтед"

"Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джеймса Гарнера.

21-летний Гарнер заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2026 и стал уже восьмым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно.



Трансфер Джеймса, который находился в системе "Юнайтед" с восьми лет, оценивается в 15 миллионов фунтов, включая бонусы.



Добавим, игрок молодежной сборной Англии провел считанное количество матчей за родной клуб, но показал себя во всей красе в прошлом сезоне, выступая за "Ноттингем Форест" на правах аренды.