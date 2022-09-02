"Эвертон" приобрел Гарнера у "Юнайтед"

Джеймс Гарнер "Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джеймса Гарнера.

21-летний Гарнер заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2026 и стал уже восьмым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно.

Трансфер Джеймса, который находился в системе "Юнайтед" с восьми лет, оценивается в 15 миллионов фунтов, включая бонусы.

Добавим, игрок молодежной сборной Англии провел считанное количество матчей за родной клуб, но показал себя во всей красе в прошлом сезоне, выступая за "Ноттингем Форест" на правах аренды.


Метки Гарнер, Манчестер Юнайтед, трансферы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2022 00:25

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  1. keane16 02.09.2022 00:34 # keane16
    Хуй его знает, чё там в голове у хага, но тип в разы лучше вдбека и фреда, в 20 лет ебал шип на спокухе, а его чистые подкаты и отборы - классика АПЛ.
    Вернём за 200, жди, братан!

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