"Эвертон" приобрел Гарнера у "Юнайтед"
"Эвертон" объявил о приобретении полузащитника "Манчестер Юнайтед" Джеймса Гарнера.
21-летний Гарнер заключил с "Эвертоном" контракт до июня 2026 и стал уже восьмым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно.
Трансфер Джеймса, который находился в системе "Юнайтед" с восьми лет, оценивается в 15 миллионов фунтов, включая бонусы.
Добавим, игрок молодежной сборной Англии провел считанное количество матчей за родной клуб, но показал себя во всей красе в прошлом сезоне, выступая за "Ноттингем Форест" на правах аренды.
02.09.2022 00:25
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Хуй его знает, чё там в голове у хага, но тип в разы лучше вдбека и фреда, в 20 лет ебал шип на спокухе, а его чистые подкаты и отборы - классика АПЛ.
Вернём за 200, жди, братан!
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