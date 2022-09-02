"Ливерпуль арендовал Мело у "Ювентуса"

"Ливерпуль" взял в аренду до конца сезона 2022/23 бразильского полузащитника "Ювентуса" Артура Мело.

На старте нового сезона "Ливерпуль" столкнулся с эпидемией травм. Дефицит полузащитников заставил "красных" обратиться на трансферный рынок.



В результате перед самым закрытием трансферного окна "Ливерпулю" удалось арендовать Мело, который за два года в "Ювентусе" сыграл 63 матча.



Прежде 26-летний бразилец также поиграл за "Барселону" и "Гремио", а за сборную своей страны провел 22 матча.



"Я очень, очень рад оказаться здесь и носить эту замечательную футболку со знаменитой эмблемой, которая значит столь многое для мирового футбола. Это мечта".



"Мы много разговаривали, наши идеи и видение во многом совпадают, поэтому я уверен, что это был правильный выбор. Я очень рад и полон мотивации, чтобы продолжать жить мечтой на поле и выкладываться без остатка в футболке "Ливерпуля", — сообщил Мело.



Добавим, арендное соглашение по Мело, который взял в "Ливерпуле" 29-й номер, предусматривает опцию выкупа за 37.5 млн. евро (32.3 млн. фунтов).