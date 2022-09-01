"Юнайтед" победил "Лестер" благодаря голу Санчо
Гол Джейдона Санчо обеспечил "Манчестер Юнайтед" третью подряд победу в Премьер-Лиге — 0:1 в гостях у "Лестера".
По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" в стартовом составе "лис" произошло три изменения. Это Люк Томас, Уилфрид Ндиди и Джеймс Мэддисон появились вместо Тимоти Кастаня, Даниэля Амарти и Денниса Прата.
А вот стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно минимальной победы над "Саутгемптоном".
Начало матча получилось довольно скучным, лишь Кристиан Эриксен развлек публику опасным ударом рядом со штангой.
А вот следующий свой момент "Юнайтед" использовал. На 23-й минуте гости провели быструю контратаку, и после передачи Маркуса Рэшфорда в центр штрафной Джейдон Санчо обошел голкипера и закатил мяч в ворота — 0:1.
В остатке тайма ничего примечательного не произошло. У обеих команд игра особо не ладилась, а "Лестер" и вовсе никак не мог проникнуть в чужую штрафную.
На второй тайм "лисы" вышли совсем с другим настроем, прибрав инициативу. Однако с созданием моментов у хозяев, как и их соперника, была беда — лишь Джеймс Мэддисон ударом со штрафного на 51-й минуте мог реально забить, но Давид Де Хеа выручил "Юнайтед".
В концовке хозяева стали чересчур рисковать, и это едва не привело к беде на 83-й минуте, когда появившийся на замену Криштиану Роналду пробил в падении через себя, но не попал в створ.
Матч показал, что обе команды не в порядке. Игра получилась достаточно беззубой, но кризис "Лестера", судя по всему, глубже, чем у "Юнайтед".
"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
01.09.2022 23:55
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Последние комментарии:
Такой Юнайтед норм.
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Рэшфорд печальный матч провел. Игра скучнейшая в целом, первые 20 минут играли в "отдай мяч Де Хеа и он вынесет на шару вперед"
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Чисто два импотента.
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Норм,без лишних затрат энергии,на классе,пенсы хуесосы(арсу пизда след тур)
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И это ещё КОРОЛЬМИРО не играет. МЮ в гонке!
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скучнейшая игра,но МЮ будет выше пенсов
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Ну вот и сформировалась топ-6 после пятого тура.
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