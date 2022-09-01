"Юнайтед" победил "Лестер" благодаря голу Санчо

Джейдон Санчо Гол Джейдона Санчо обеспечил "Манчестер Юнайтед" третью подряд победу в Премьер-Лиге — 0:1 в гостях у "Лестера".

По сравнению с поражением 2:1 от "Челси" в стартовом составе "лис" произошло три изменения. Это Люк Томас, Уилфрид Ндиди и Джеймс Мэддисон появились вместо Тимоти Кастаня, Даниэля Амарти и Денниса Прата.

А вот стартовый состав "красных дьяволов" не изменился относительно минимальной победы над "Саутгемптоном".

Начало матча получилось довольно скучным, лишь Кристиан Эриксен развлек публику опасным ударом рядом со штангой.

А вот следующий свой момент "Юнайтед" использовал. На 23-й минуте гости провели быструю контратаку, и после передачи Маркуса Рэшфорда в центр штрафной Джейдон Санчо обошел голкипера и закатил мяч в ворота — 0:1.

В остатке тайма ничего примечательного не произошло. У обеих команд игра особо не ладилась, а "Лестер" и вовсе никак не мог проникнуть в чужую штрафную.

На второй тайм "лисы" вышли совсем с другим настроем, прибрав инициативу. Однако с созданием моментов у хозяев, как и их соперника, была беда — лишь Джеймс Мэддисон ударом со штрафного на 51-й минуте мог реально забить, но Давид Де Хеа выручил "Юнайтед".

В концовке хозяева стали чересчур рисковать, и это едва не привело к беде на 83-й минуте, когда появившийся на замену Криштиану Роналду пробил в падении через себя, но не попал в створ.

Матч показал, что обе команды не в порядке. Игра получилась достаточно беззубой, но кризис "Лестера", судя по всему, глубже, чем у "Юнайтед".

"Лестер" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 23:55

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  1. mancunia-planet 02.09.2022 00:20 # mancunia-planet
    Такой Юнайтед норм.

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  2. arthur-naprimer 02.09.2022 00:17 # arthur-naprimer
    Рэшфорд печальный матч провел. Игра скучнейшая в целом, первые 20 минут играли в "отдай мяч Де Хеа и он вынесет на шару вперед"

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  3. brown-ale 02.09.2022 00:03 # brown-ale
    Чисто два импотента.

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  4. yaxaaabalya 02.09.2022 00:02 # yaxaaabalya
    Норм,без лишних затрат энергии,на классе,пенсы хуесосы(арсу пизда след тур)

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  5. slash-lfc 01.09.2022 23:58 # slash-lfc
    И это ещё КОРОЛЬМИРО не играет. МЮ в гонке!

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  6. torreselnino 01.09.2022 23:58 # torreselnino
    скучнейшая игра,но МЮ будет выше пенсов

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  7. suddenly 01.09.2022 23:58 # suddenly
    Ну вот и сформировалась топ-6 после пятого тура.

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