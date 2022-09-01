"Саутгемптон" одолжил Мэйтланд-Найлса у "Арсенала"

"Саутгемптон" взял в аренду до конца сезона полузащитника "Арсенала" Эйнсли Мэйтланд-Найлса.

Мэйтланд-Найлс является продуктом академии "Арсенала", к настоящему моменту сыграв 132 матча за "канониров" после своего дебюта в декабре 2014.



К своим 25 годам Мэйтланд-Найлс успел побывать в "Ипсвиче", "Вест Бромвиче" и в "Роме" на правах аренды. Свою четвертую командировку Эйнсли совершает в "Саутгемптон".



По информации Sky Sports, "святые" также получили опцию выкупа игрока сборной Англии по заранее оговоренной цене.