"Астон Вилла" купила Дендонкера у "Вулверхэмптона"

Леандер Дендонкер "Астон Вилла" объявила о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Леандера Дендонкера ориентировочной стоимостью в 13 миллионов фунтов.

Дендонкер, начинавший свою карьеру в "Андерлехте", провел в "Вулверхэмптоне" четыре года, сыграв за это время свыше 150 матчей.

Покупка 27-летнего игрока сборной Бельгии является страховкой для "волков" на случай ухода Дугласа Луиса.

По информации Sky Sports, в услугах Дендонкера также были заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм".


Метки Астон Вилла, Вулверхэмптон, Дендонкер, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 22:10

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