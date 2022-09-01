"Астон Вилла" купила Дендонкера у "Вулверхэмптона"
"Астон Вилла" объявила о приобретении полузащитника "Вулверхэмптона" Леандера Дендонкера ориентировочной стоимостью в 13 миллионов фунтов.
Дендонкер, начинавший свою карьеру в "Андерлехте", провел в "Вулверхэмптоне" четыре года, сыграв за это время свыше 150 матчей.
Покупка 27-летнего игрока сборной Бельгии является страховкой для "волков" на случай ухода Дугласа Луиса.
По информации Sky Sports, в услугах Дендонкера также были заинтересованы "Эвертон" и "Вест Хэм".
01.09.2022 22:10
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