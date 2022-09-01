"Челси" отправил Ампаду в "Специю"
"Челси" объявил о переходе своего защитника Итана Ампаду в итальянскую "Специю" на правах аренды.
Ампаду принадлежит "Челси" с 2017 года и сейчас ему предстоит совершить уже свою четвертую командировку за это время.
Как и в прошлом сезоне, когда он выступал за "Венецию", 21-летний игрок сборной Уэльса направляется в Серию А.
Добавим, аренда в "Специи" должна обеспечить Ампаду игровой практикой, что имеет критичное значение для Итана в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.
01.09.2022 21:10
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Че за Памада Ибана э? В педикси одни ноунеймы так еще какого то парня из карабаха подписывают
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