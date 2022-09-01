"Челси" отправил Ампаду в "Специю"

Итан Ампаду "Челси" объявил о переходе своего защитника Итана Ампаду в итальянскую "Специю" на правах аренды.

Ампаду принадлежит "Челси" с 2017 года и сейчас ему предстоит совершить уже свою четвертую командировку за это время.

Как и в прошлом сезоне, когда он выступал за "Венецию", 21-летний игрок сборной Уэльса направляется в Серию А.

Добавим, аренда в "Специи" должна обеспечить Ампаду игровой практикой, что имеет критичное значение для Итана в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.


Метки Ампаду, аренда, Специя, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 21:10

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  1. liverpo0ol 01.09.2022 21:43 # liverpo0ol
    Че за Памада Ибана э? В педикси одни ноунеймы так еще какого то парня из карабаха подписывают

    (ответить)

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