"Челси" отправил Ампаду в "Специю"

"Челси" объявил о переходе своего защитника Итана Ампаду в итальянскую "Специю" на правах аренды.

Ампаду принадлежит "Челси" с 2017 года и сейчас ему предстоит совершить уже свою четвертую командировку за это время.



Как и в прошлом сезоне, когда он выступал за "Венецию", 21-летний игрок сборной Уэльса направляется в Серию А.



Добавим, аренда в "Специи" должна обеспечить Ампаду игровой практикой, что имеет критичное значение для Итана в преддверии ЧМ-2022 в Катаре.