"Юнайтед" арендовал Дубравку у "Ньюкасла"

"Манчестер Юнайтед" взял в аренду до конца сезона голкипера "Ньюкасла" Мартина Дубравку.

Дубравка утратил статус первого номера "Ньюкасла" с появлением на "Сент-Джеймс Парк" Ника Поупа, поэтому Мартин охотно согласился стать дублером Давида Де Хеа в "Юнайтед".



Роль запасного голкипера на "Олд Траффорд" оставалась вакантной с момента, как Дин Хендерсон отправился в аренду в "Ноттингем Форест".



Стоит отметить, что соглашение "Юнайтед" и "Ньюкасла" по Дубравке предусматривает опцию выкупа за 6 миллиона фунтов. Непосредственно за аренду "красные дьяволы" заплатят 2 млн. фунтов.



33-летний словак выступал за "сорок" после своего перехода из пражской "Спарты" в 2018 году, в течение этих четырех лет сыграв 130 матчей.