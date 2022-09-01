Виллиан перешел в "Фулхэм"

Виллиан Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан вернулся в английский футбол, заключив однолетний контракт с "Фулхэмом".

Виллиан впервые оказался в Англии в августе 2013, присоединившись к "Челси" из "Анжи". Год назад ветеран покинув родину футбола, расторгнув свой контракт с "Арсеналом".

После расставания с "канонирами" Виллиан отправился в "Коринтианс", но не поладил с местными болельщиками и в середине августа покинул бразильский клуб.

Теперь 34-летний вингер, на счету которого 70 матчей за сборную Бразилии, будет выступать за "Фулхэм". Трансфер состоялся на правах свободного агента.

"Фулхэм" — особенный клуб. Клуб, который хочет стать лучше и сражаться за нечто большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне не терпится начать", — сообщил двукратный чемпион Премьер-Лиги.


Метки Виллиан, Коринтианс, трансферы, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 19:15

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Последние комментарии:




  1. grishuk 01.09.2022 19:41 # grishuk
    Заслуженный мастер спорта Украины кстати!
    В мародёрской федерации доброй воли такое купить можно, в Украине нужно заслужить! Как результат 10 лет в ТОПе европейского футбола! Уважение!

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  2. grishuk 01.09.2022 19:28 # grishuk
    двукратный победитель Лиги Чемпионов??? С чего вы это взяли???
    Из тех же источников где рассказывают про нацистов в Украине?

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