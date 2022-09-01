Виллиан перешел в "Фулхэм"

Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан вернулся в английский футбол, заключив однолетний контракт с "Фулхэмом".

Виллиан впервые оказался в Англии в августе 2013, присоединившись к "Челси" из "Анжи". Год назад ветеран покинув родину футбола, расторгнув свой контракт с "Арсеналом".



После расставания с "канонирами" Виллиан отправился в "Коринтианс", но не поладил с местными болельщиками и в середине августа покинул бразильский клуб.



Теперь 34-летний вингер, на счету которого 70 матчей за сборную Бразилии, будет выступать за "Фулхэм". Трансфер состоялся на правах свободного агента.



"Фулхэм" — особенный клуб. Клуб, который хочет стать лучше и сражаться за нечто большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне не терпится начать", — сообщил двукратный чемпион Премьер-Лиги.