Виллиан перешел в "Фулхэм"
Бывший вингер "Арсенала" и "Челси" Виллиан вернулся в английский футбол, заключив однолетний контракт с "Фулхэмом".
Виллиан впервые оказался в Англии в августе 2013, присоединившись к "Челси" из "Анжи". Год назад ветеран покинув родину футбола, расторгнув свой контракт с "Арсеналом".
После расставания с "канонирами" Виллиан отправился в "Коринтианс", но не поладил с местными болельщиками и в середине августа покинул бразильский клуб.
Теперь 34-летний вингер, на счету которого 70 матчей за сборную Бразилии, будет выступать за "Фулхэм". Трансфер состоялся на правах свободного агента.
"Фулхэм" — особенный клуб. Клуб, который хочет стать лучше и сражаться за нечто большее, поэтому я здесь, чтобы помочь, и мне не терпится начать", — сообщил двукратный чемпион Премьер-Лиги.
01.09.2022 19:15
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Последние комментарии:
Заслуженный мастер спорта Украины кстати!
В мародёрской федерации доброй воли такое купить можно, в Украине нужно заслужить! Как результат 10 лет в ТОПе европейского футбола! Уважение!
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двукратный победитель Лиги Чемпионов??? С чего вы это взяли???
Из тех же источников где рассказывают про нацистов в Украине?
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