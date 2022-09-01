Полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе вернулся в "Эвертон", заключив двухлетний контракт с мерсисайдским клубом.

Ранее в своей карьере Гейе провел три года в "Эвертоне", сыграв 108 матчей и заслужив репутацию одного из лучших опорников в Премьер-Лиге.



В июле 2019 "ириски" продали Идриссу в ПСЖ за 29 миллионов фунтов, однако стать основным игроком на "Парк де Пренс" 32-летний сенегалец не смог, хотя и завоевал ряд трофеев.



Предполагается, что возвращение Гейе обошлось "Эвертону" примерно в 10 млн. евро (8.6 млн. фунтов).