"Фулхэм" арендовал Курзава у ПСЖ

"Фулхэм" взял в аренду до конца сезона левого защитника ПСЖ Левена Курзава.

Курзава является воспитанником "Монако", который в 2015 году продал его в ПСЖ за 25 миллионов евро.



За семь лет в Париже Левен завоевал четыре титула Лиги 1, четыре Кубка Франции и четыре Кубка Лиги, а также принял участие в финале Лиги Чемпионов в 2020 году.



Дебютировать за "дачников" 29-летний француз сможет в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.