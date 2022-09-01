"Фулхэм" арендовал Курзава у ПСЖ
"Фулхэм" взял в аренду до конца сезона левого защитника ПСЖ Левена Курзава.
Курзава является воспитанником "Монако", который в 2015 году продал его в ПСЖ за 25 миллионов евро.
За семь лет в Париже Левен завоевал четыре титула Лиги 1, четыре Кубка Франции и четыре Кубка Лиги, а также принял участие в финале Лиги Чемпионов в 2020 году.
Дебютировать за "дачников" 29-летний француз сможет в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в ближайшую субботу.
01.09.2022 18:40
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