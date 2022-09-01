Антони: "Тен Хаг — превосходный тренер"

Новичок "Манчестер Юнайтед" Антони выразил свое восхищение главным тренером "красных дьяволов" Эриком Тен Хагом.

После двух сезонов выступлений у Тен Хага в "Аяксе" 22-летний бразилец последовал за Эриком в "Юнайтед" по сделке стоимостью 86 миллионов фунтов.



Антони рад воссоединения с Тен Хагом и надеется, что их крепкие отношения помогут его дальнейшему развитию.



"Эрик Тен Хаг — превосходный тренер. Я безмерно его уважаю и привязан к нему. С момента моего перехода в "Аякс" он относился ко мне так хорошо, оказывая мне свое доверие".



"Это неслучайно, что я был в такой отличной форме у него на протяжении двух лет. Между нами есть взаимное доверие и близость. Он тот тренер, которого я уважаю и люблю. Когда я узнал, что он переходит сюда, я пожелал ему всего наилучшего и всех успехов, потому что он заслуживает этого. Теперь мы снова вместе, и я надеюсь творить историю и продолжать развиваться под его руководством", — сообщил Тен Хаг официальному веб-сайту "Юнайтед".