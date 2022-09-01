Агент полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна сообщила, что ее клиент не перейдет в "Челси" в это трансферное окно.

На прошлой неделе появилась информация, что "Челси" близок к покупке Захаряна, предложив за 19-летнего игрока сборной России 12.7 млн. фунтов.



Однако введенные в отношении России санкции мешают заключению сделки. В результате Захарян не перейдет в "Челси", но останется на радаре у "синих".



"На сегодняшний день закрыть трансфер Захаряна в летнее трансферное окно невозможно. Этот трансфер не заморожен до зимы, но возможен. Сейчас мы все равно работаем над тем, чтобы "Динамо" смогло получить деньги от "Челси", — сообщила агент Рафаэля Пимента "Спорт-Экспрессу".