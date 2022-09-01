"Челси" нача переговоры с Джеймсом и Маунтом о новых контрактах
"Челси" начал переговоры с защитником Рисом Джеймсом и полузащитником Мейсоном Маунтом о новых контрактах.
Как сообщает The Athletic, Тодд Бели и его партнеры сделали продление сотрудничества с Джеймсом и Маунтом одним из своих приоритетов после приобретения клуба в конце мая.
По действующим контрактам Риса и Мейсона остается еще три и два года, соответственно. Однако тот и другой являются одними из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.
Другие клубы уже начинают проявлять интерес к 22-летнему Джеймсу и 23-летнему Маунту, однако "Челси" надеется вскоре положить конец этим спекуляциям.
01.09.2022 16:05
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Маунт лучший английский футболист прямо сейчас, никакие переоценки из лузерхуя ему не конкуренты
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