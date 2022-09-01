"Челси" нача переговоры с Джеймсом и Маунтом о новых контрактах

"Челси" начал переговоры с защитником Рисом Джеймсом и полузащитником Мейсоном Маунтом о новых контрактах.

Как сообщает The Athletic, Тодд Бели и его партнеры сделали продление сотрудничества с Джеймсом и Маунтом одним из своих приоритетов после приобретения клуба в конце мая.



По действующим контрактам Риса и Мейсона остается еще три и два года, соответственно. Однако тот и другой являются одними из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.



Другие клубы уже начинают проявлять интерес к 22-летнему Джеймсу и 23-летнему Маунту, однако "Челси" надеется вскоре положить конец этим спекуляциям.