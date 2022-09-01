"Челси" нача переговоры с Джеймсом и Маунтом о новых контрактах

Рис Джеймс и Мейсон Маунт "Челси" начал переговоры с защитником Рисом Джеймсом и полузащитником Мейсоном Маунтом о новых контрактах.

Как сообщает The Athletic, Тодд Бели и его партнеры сделали продление сотрудничества с Джеймсом и Маунтом одним из своих приоритетов после приобретения клуба в конце мая.

По действующим контрактам Риса и Мейсона остается еще три и два года, соответственно. Однако тот и другой являются одними из самых низкооплачиваемых игроков команды Томаса Тухеля.

Другие клубы уже начинают проявлять интерес к 22-летнему Джеймсу и 23-летнему Маунту, однако "Челси" надеется вскоре положить конец этим спекуляциям.


Метки Джеймс, контракты, Маунт, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 16:05

Количество просмотров Просмотров: 415

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. xah 01.09.2022 17:16 # xah
    Маунт лучший английский футболист прямо сейчас, никакие переоценки из лузерхуя ему не конкуренты

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: