"Ноттингем Форест" купил Боли у "Вулверхэмптона"

19-м приобретением "Ноттингем Форест" в это трансферное окно стал защитник "Вулверхэмптона" Вилли Боли.

31-летний Боли, отказавшийся от участия в матче "волков" против "Ньюкасла" в прошлое воскресенье, заключил с "Форест" контракт до 2024 года.



Вилли, чей трансфер оценивается в 2.25 млн. фунтов, провел на "Молинью" четыре года, в течение этого времени сыграв 147 матчей во всех соревнованиях.



В пяти первых матчах нового сезона Премьер-Лиги "Форест" пропустил 11 голов, и главному тренеру "лесников" Стиву Куперу остается надеяться, что опытный ивуариец поможет команде подтянуть игру в обороне.