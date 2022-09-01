Ромеу покинул "Саутгемптон"

Ориоль Ромеу Полузащитник Ориоль Ромеу покинул "Саутгемптон" после семи лет в клубе, отправившись в "Жирону".

Купленный у "Челси" за 5 миллионов фунтов в 2015 году Ромеу сыграл 256 матчей за "Саутгемптон", забив восемь голов.

Ориоль принимал участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 6 августа, а последний раз примерил футболку "святых" против "Кембриджа" в Кубке Лиги 17 дней спустя.

С "Жироной", которая является родственным "Манчестер Сити" клубом, 30-летний испанец заключил контракт до 2025 года.


Метки Жирона, Ромеу, Саутгемптон, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 15:05

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  1. division 01.09.2022 15:15 # division
    Победитель лиги чемпионов. Ни одному ггшке такое даже и не снилось

    (ответить)

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