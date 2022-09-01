Полузащитник Ориоль Ромеу покинул "Саутгемптон" после семи лет в клубе, отправившись в "Жирону".

Купленный у "Челси" за 5 миллионов фунтов в 2015 году Ромеу сыграл 256 матчей за "Саутгемптон", забив восемь голов.



Ориоль принимал участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 6 августа, а последний раз примерил футболку "святых" против "Кембриджа" в Кубке Лиги 17 дней спустя.



С "Жироной", которая является родственным "Манчестер Сити" клубом, 30-летний испанец заключил контракт до 2025 года.