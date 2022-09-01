Ромеу покинул "Саутгемптон"
Полузащитник Ориоль Ромеу покинул "Саутгемптон" после семи лет в клубе, отправившись в "Жирону".
Купленный у "Челси" за 5 миллионов фунтов в 2015 году Ромеу сыграл 256 матчей за "Саутгемптон", забив восемь голов.
Ориоль принимал участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" 6 августа, а последний раз примерил футболку "святых" против "Кембриджа" в Кубке Лиги 17 дней спустя.
С "Жироной", которая является родственным "Манчестер Сити" клубом, 30-летний испанец заключил контракт до 2025 года.
01.09.2022 15:05
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