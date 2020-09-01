Закрытие летнего трансферного окна-2022 — LIVE!

FAPL.ru - Английский Футбол Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2022 года в английской Премьер-Лиге.

Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.


Метки Премьер-Лига, трансляции, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 3074

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Последние комментарии:




  1. thegodfather 01.09.2022 15:48 # thegodfather
    Ни один игрок не заблокировал в этом сезоне АПЛ больше ударов (7), чем Тиаго Силва.

    Стена &#128074;

    [Squawka]

    (ответить)

  2. thegodfather 01.09.2022 15:48 # thegodfather
    Пьер-Эмерик Обамеянг получил разрешение на отправку в Лондон. Его уже ожидает приватный самолет.

    "Челси" и "Барселона" достигли устного соглашения на сумму в &#163;6,5 млн + Маркос Алонсо.

    [David Ornstein&#127941;]

    (ответить)

  3. skydreams 01.09.2022 15:46 # skydreams
    Колбаса последние годы своих лидеров типо Ван Дейка и Салаха просто в унитаз сливает такими трансферами, как Артур никому ненужный. Клоппяра походу святой человек, уже любой тренер мира бомбанул бы от таких «усилений» руководства

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  4. thegodfather 01.09.2022 15:46 # thegodfather
    «Челси» и «Барселона» также ведут переговоры по трансферу Мемфиса Депая.

    Нидерландец сообщил «каталонцам», что хочет покинуть клуб.

    Клубы уже достигли договоренности по некоторым пунктам потенциального трансфера.

    [Gerard Romero —&#129351;]




    Орууууууууууу

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  5. lexa-arsenal 01.09.2022 15:46 # lexa-arsenal
    Обама заберёт для челси Кал скриньте

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  6. lexa-arsenal 01.09.2022 15:45 # lexa-arsenal
    Сука отдайте дугласа луиса блять.

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  7. great-alexander 01.09.2022 15:40 # great-alexander
    если Обаме окажется в челсе, то считайте это будет самый сильный форвард в истории клуба

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  8. thegodfather 01.09.2022 15:38 # thegodfather
    но лично я обамеянга ваще не хочу видеть, лучше дайте просто больше игроково времени БРОЕ, он стрельнет!!!!!!

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  9. thegodfather 01.09.2022 15:37 # thegodfather
    пенсы все равно потрахают ТО, инфа бетон

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  10. manutd-20champ 01.09.2022 15:35 # manutd-20champ
    видать знатно клоп поработал ртом в перерыве. марринеру так понравилось, что он забыл до гола где свисток.

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  11. lexa-arsenal 01.09.2022 15:33 # lexa-arsenal
    Лидс ебал бабу ягу

    (ответить)

  12. quavo 01.09.2022 15:32 # quavo
    Колбаса конечно загкарники лютые, чудо будет если в 4 окажутся

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  13. kellborn 01.09.2022 15:21 # kellborn
    Полузащитник Арсен Захарян близок к переходу в «Челси» из «Динамо».

    «Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты сделки по полузащитнику, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.

    «Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.

    По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», – добавил источник.

    Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока 15 миллионов евро. Также появилась информация о том, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу.

    В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.



    На самом деле, хороший вариант для Челси. У меня знакомый за Динамо болеет, говорит талантливый парень. Понятно, что не уровень основы Челси сейчас. Но 15 миллионов евро за талантливого атакера 19 лет - это просто подарок, по нынешним временам

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  14. scholes22 01.09.2022 15:20 # scholes22
    клоп далбайоп хочет спасти сезон артуриком

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  15. mufc1994 01.09.2022 15:19 # mufc1994
    Сексимся спермой в пизду, мужики, спермой в пизду

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  16. thegodfather 01.09.2022 15:19 # thegodfather
    никто из колбасоидов так и не понял, что алексей сещерка спрашивал мнение не по артуру футболисту, а по артуру спартиану....омг ну и тупые эти колбасоиды

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  17. alexomck 01.09.2022 15:18 # alexomck
    Трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" и "Барселона" договорились по Обамеянгу! 14 миллионов евро плюс Алонсо.

    :)) Барса на 7,6 соглашалась, но пенсы решили 14 отдать:)

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  18. narcot 01.09.2022 15:17 # narcot
    «Челси» и «Динамо» договорились о трансфере Захаряна. Он останется в аренде до зимы, скорее всего

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  19. alexomck 01.09.2022 15:14 # alexomck
    Получается пульки единственные смогли переиграть сорок, ещё и так уверенно, сколько те не пытались дотянуть до свистка и не тянули ноги в концовке матча:)

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  20. negan 01.09.2022 15:14 # negan
    За бесплатного Обезьянга деньги давать + игрока своего. Ебаные свингеры эти Челси.

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