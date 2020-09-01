Закрытие летнего трансферного окна-2022 — LIVE!
Предлагаем вашему вниманию текстовую трансляцию событий заключительного дня летнего трансферного окна 2022 года в английской Премьер-Лиге.
Сегодня в 23 часа по британскому времени (или в час ночи по московскому) для клубов Премьер-Лиги закрывается возможность регистрировать новых игроков. Мы будем держать вас в курсе событий этого насыщенного для представителей высшего английского дивизиона дня.
01.09.2022 15:00
Просмотров: 3074
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Ни один игрок не заблокировал в этом сезоне АПЛ больше ударов (7), чем Тиаго Силва.
Стена 👊
[Squawka]
(ответить)
Пьер-Эмерик Обамеянг получил разрешение на отправку в Лондон. Его уже ожидает приватный самолет.
"Челси" и "Барселона" достигли устного соглашения на сумму в £6,5 млн + Маркос Алонсо.
[David Ornstein🏅]
(ответить)
Колбаса последние годы своих лидеров типо Ван Дейка и Салаха просто в унитаз сливает такими трансферами, как Артур никому ненужный. Клоппяра походу святой человек, уже любой тренер мира бомбанул бы от таких «усилений» руководства
(ответить)
«Челси» и «Барселона» также ведут переговоры по трансферу Мемфиса Депая.
Нидерландец сообщил «каталонцам», что хочет покинуть клуб.
Клубы уже достигли договоренности по некоторым пунктам потенциального трансфера.
[Gerard Romero —🥇]
Орууууууууууу
(ответить)
Обама заберёт для челси Кал скриньте
(ответить)
Сука отдайте дугласа луиса блять.
(ответить)
если Обаме окажется в челсе, то считайте это будет самый сильный форвард в истории клуба
(ответить)
но лично я обамеянга ваще не хочу видеть, лучше дайте просто больше игроково времени БРОЕ, он стрельнет!!!!!!
(ответить)
пенсы все равно потрахают ТО, инфа бетон
(ответить)
видать знатно клоп поработал ртом в перерыве. марринеру так понравилось, что он забыл до гола где свисток.
(ответить)
Лидс ебал бабу ягу
(ответить)
Колбаса конечно загкарники лютые, чудо будет если в 4 окажутся
(ответить)
Полузащитник Арсен Захарян близок к переходу в «Челси» из «Динамо».
«Динамо» приняло предложение «Челси» и условия оплаты сделки по полузащитнику, сообщает «Чемпионат» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией.
«Динамо» согласилось с предложением «Челси». Теперь остались технические детали и согласования личного контракта.
По условиям трансфера Захарян останется в фактической аренде в «Динамо» до момента, когда на счет московского клуба переведут деньги. Скорее всего, до зимы», – добавил источник.
Трансферное окно в английской Премьер-лиге закроется 2 сентября в 01:00 по московскому времени. Ранее стало известно, что «Челси» готов заплатить за 19-летнего игрока 15 миллионов евро. Также появилась информация о том, что Футбольная ассоциация Англии не препятствует трансферу.
В текущем сезоне Захарян провел 6 матчей в Мир РПЛ, забил один гол и отдал два голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
На самом деле, хороший вариант для Челси. У меня знакомый за Динамо болеет, говорит талантливый парень. Понятно, что не уровень основы Челси сейчас. Но 15 миллионов евро за талантливого атакера 19 лет - это просто подарок, по нынешним временам
(ответить)
клоп далбайоп хочет спасти сезон артуриком
(ответить)
Сексимся спермой в пизду, мужики, спермой в пизду
(ответить)
никто из колбасоидов так и не понял, что алексей сещерка спрашивал мнение не по артуру футболисту, а по артуру спартиану....омг ну и тупые эти колбасоиды
(ответить)
Трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Челси" и "Барселона" договорились по Обамеянгу! 14 миллионов евро плюс Алонсо.
:)) Барса на 7,6 соглашалась, но пенсы решили 14 отдать:)
(ответить)
«Челси» и «Динамо» договорились о трансфере Захаряна. Он останется в аренде до зимы, скорее всего
(ответить)
Получается пульки единственные смогли переиграть сорок, ещё и так уверенно, сколько те не пытались дотянуть до свистка и не тянули ноги в концовке матча:)
(ответить)
За бесплатного Обезьянга деньги давать + игрока своего. Ебаные свингеры эти Челси.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий