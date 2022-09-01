"Лестер" купил Фаса на место Фофана

Ваут Фас Уже на следующий день после расставания с Весле Фофана "Лестер" обзавелся новым защитником, купив Ваута Фаса из "Реймса" за 15 миллионов фунтов.

Напомним, накануне Фофана завершил переход в "Челси" стоимостью 75 млн. фунтов, включая бонусы.

Часть вырученных за Весле денег "Лестер" сразу же инвестировал в 24-летнего Фаса, который заключил с "лисами" контракт до 2027 года.

Фас выступал за "Реймс" с 2020 года, в прошлом сезоне сыграв 37 матчей и забив четыре гола в рамках Лиги 1. За сборную Бельгии Ваут провел один поединок — против Польши в Лиге Наций в июне.

Адаптироваться на "Кинг Пауэр" Фасу, ставшему первым новичком "Лестера" в это окно из числа полевых игроков, помогут его соотечественники Юри Тилеманс и Тимоти Кастань.


Метки Лестер, Реймс, трансферы, Фас

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 14:40

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