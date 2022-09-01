"Сити" объявил о покупке Аканджи

"Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.

Аканджи связал свое будущее с "Сити" на ближайшие пять лет и обошелся "горожанам" примерно в 15 миллионов фунтов. Столь низкая цена обусловлена тем, что в Дортмунде у Мануэля оставался только один год по контракту.



В лице Аканджи чемпионы Премьер-Лиги получили опытного защитника, который провел 158 матчей в течение своих четырех с половиной лет в "Боруссии".



За сборную Швейцарии 27-летний защитник, начинавший свою карьеру в "Базеле", сыграл 41 матч.



"Он обладает всем, что мы хотим видеть в центральном защитнике. Он силен, быстр, комфортно себя чувствует при владении мячом и обладает превосходным диапазоном передач. Он дополнит других защитников в этой команде и наш стиль игры", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.