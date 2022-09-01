"Сити" объявил о покупке Аканджи
"Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.
Аканджи связал свое будущее с "Сити" на ближайшие пять лет и обошелся "горожанам" примерно в 15 миллионов фунтов. Столь низкая цена обусловлена тем, что в Дортмунде у Мануэля оставался только один год по контракту.
В лице Аканджи чемпионы Премьер-Лиги получили опытного защитника, который провел 158 матчей в течение своих четырех с половиной лет в "Боруссии".
За сборную Швейцарии 27-летний защитник, начинавший свою карьеру в "Базеле", сыграл 41 матч.
"Он обладает всем, что мы хотим видеть в центральном защитнике. Он силен, быстр, комфортно себя чувствует при владении мячом и обладает превосходным диапазоном передач. Он дополнит других защитников в этой команде и наш стиль игры", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.
01.09.2022 14:20
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Ну хз, пригодится наверное. Ливерпуль такого же защитника из чемпа Германии за 40 млн. взял. А тут всего 15. Адекватно, в отличии от мешков из Ливерпуля.
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деньги на ветер очередные
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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Похожу Аке номер два... чел на скамейку(
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