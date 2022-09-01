"Сити" объявил о покупке Аканджи

Мануэль Аканджи "Манчестер Сити" объявил о приобретении центрального защитника дортмундской "Боруссии" Мануэля Аканджи.

Аканджи связал свое будущее с "Сити" на ближайшие пять лет и обошелся "горожанам" примерно в 15 миллионов фунтов. Столь низкая цена обусловлена тем, что в Дортмунде у Мануэля оставался только один год по контракту.

В лице Аканджи чемпионы Премьер-Лиги получили опытного защитника, который провел 158 матчей в течение своих четырех с половиной лет в "Боруссии".

За сборную Швейцарии 27-летний защитник, начинавший свою карьеру в "Базеле", сыграл 41 матч.

"Он обладает всем, что мы хотим видеть в центральном защитнике. Он силен, быстр, комфортно себя чувствует при владении мячом и обладает превосходным диапазоном передач. Он дополнит других защитников в этой команде и наш стиль игры", — сообщил спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн.


Метки Аканджи, Боруссия, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 14:20

Количество просмотров Просмотров: 1010

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 01.09.2022 15:24 # high-malvern
    Ну хз, пригодится наверное. Ливерпуль такого же защитника из чемпа Германии за 40 млн. взял. А тут всего 15. Адекватно, в отличии от мешков из Ливерпуля.

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  2. iluwka-ars 01.09.2022 15:06 # iluwka-ars
    деньги на ветер очередные

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  3. true-manc 01.09.2022 14:45 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  4. mancityman 01.09.2022 14:40 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  5. englandonelove 01.09.2022 14:24 # englandonelove
    КОРОЛИ!!!

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  6. bes-ter 01.09.2022 14:21 # bes-ter
    Похожу Аке номер два... чел на скамейку(

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