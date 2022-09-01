"Юнайтед" завершил приобретение Антони

Антони "Манчестер Юнайтед" завершил приобретение вингера "Аякса" Антони ориентировочной стоимостью в 86 миллионов фунтов.

Антони заключил с "Юнайтед" рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев и сможет дебютировать за "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.

За "Аякс" Антони выступал после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2020 году. В течение этих двух лет в Амстердаме бразильский вингер забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи в 82 матчах.

Отметим, что 22-летний Антони становится уже третьим человеком, перебравшимся из "Аякс" в "Юнайтед" этим летом. Ранее этот путь проделали тренер Эрик Тен Хаг и защитник Лисандро Мартинес.

"Это невероятный момент в моей карьере — я перехожу в один из самых легендарных клубов в мире. Я благодарен каждому, кто верил в меня, особенно своей семье, всем своим тренерам и партнерам по команде, потому что без них я бы не смог здесь оказаться", — сообщил Антони.


Метки Антони, Аякс, Манчестер Юнайтед, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. superglor 01.09.2022 14:13 # superglor
    Купили за овердохуа денег Санчо, спустя год покупают еще одного вингера за 100.

    Своего воспитанника Гринвуда, который попал в трудную жизненную ситуацию, вместо того чтобы поддержать, шлют куда подальше. Не клуб а сборище пригородных наемников.

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  2. thegodfather 01.09.2022 14:13 # thegodfather
    там сити какого-то аканжи оформил
    новость хоть была?

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  3. xah 01.09.2022 14:13 # xah
    В важных матчах играет хорошо, со слабыми играет не охотно. В сборной Бразилии играют Фред-Каземиро-Антони, скорее всего к этому и идёт.

    Что же желаем удачи. Парень всегда выкладывается на матчах на все 100. В ЛЧ не плохо зажигал. МЮ будет играть в контр-атаку

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  4. tursa 01.09.2022 14:12 # tursa
    мело конечно худший вариант из возможных, то же самое что и аоч с кейта, но хоть в аренду

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  5. kipeloff89 01.09.2022 14:12 # kipeloff89
    86 мультов за полнейшего ноунейма - скамо6ляди неисправимы

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  6. thegodfather 01.09.2022 14:09 # thegodfather
    норм трансфер, поможет побороться мю за лигу конференций!

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  7. lampard78 01.09.2022 14:07 # lampard78
    Это 100 миллионов евро. Рынок сошёл с ума.

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  8. alexomck 01.09.2022 14:05 # alexomck
    топовый нап, десятку положит

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  9. felix-the-cat 01.09.2022 14:01 # felix-the-cat
    Норм
    Поздравляем

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