"Юнайтед" завершил приобретение Антони
"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение вингера "Аякса" Антони ориентировочной стоимостью в 86 миллионов фунтов.
Антони заключил с "Юнайтед" рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев и сможет дебютировать за "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.
За "Аякс" Антони выступал после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2020 году. В течение этих двух лет в Амстердаме бразильский вингер забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи в 82 матчах.
Отметим, что 22-летний Антони становится уже третьим человеком, перебравшимся из "Аякс" в "Юнайтед" этим летом. Ранее этот путь проделали тренер Эрик Тен Хаг и защитник Лисандро Мартинес.
"Это невероятный момент в моей карьере — я перехожу в один из самых легендарных клубов в мире. Я благодарен каждому, кто верил в меня, особенно своей семье, всем своим тренерам и партнерам по команде, потому что без них я бы не смог здесь оказаться", — сообщил Антони.
01.09.2022 14:00
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Последние комментарии:
Купили за овердохуа денег Санчо, спустя год покупают еще одного вингера за 100.
Своего воспитанника Гринвуда, который попал в трудную жизненную ситуацию, вместо того чтобы поддержать, шлют куда подальше. Не клуб а сборище пригородных наемников.
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там сити какого-то аканжи оформил
новость хоть была?
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В важных матчах играет хорошо, со слабыми играет не охотно. В сборной Бразилии играют Фред-Каземиро-Антони, скорее всего к этому и идёт.
Что же желаем удачи. Парень всегда выкладывается на матчах на все 100. В ЛЧ не плохо зажигал. МЮ будет играть в контр-атаку
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мело конечно худший вариант из возможных, то же самое что и аоч с кейта, но хоть в аренду
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86 мультов за полнейшего ноунейма - скамо6ляди неисправимы
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норм трансфер, поможет побороться мю за лигу конференций!
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Это 100 миллионов евро. Рынок сошёл с ума.
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топовый нап, десятку положит
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Норм
Поздравляем
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