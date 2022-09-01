"Юнайтед" завершил приобретение Антони

"Манчестер Юнайтед" завершил приобретение вингера "Аякса" Антони ориентировочной стоимостью в 86 миллионов фунтов.

Антони заключил с "Юнайтед" рассчитанный до 2027 года контракт с опцией продления на 12 месяцев и сможет дебютировать за "красных дьяволов" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" в ближайшее воскресенье.



За "Аякс" Антони выступал после своего перехода из "Сан-Паулу" в 2020 году. В течение этих двух лет в Амстердаме бразильский вингер забил 24 гола и отдал 22 результативные передачи в 82 матчах.



Отметим, что 22-летний Антони становится уже третьим человеком, перебравшимся из "Аякс" в "Юнайтед" этим летом. Ранее этот путь проделали тренер Эрик Тен Хаг и защитник Лисандро Мартинес.



"Это невероятный момент в моей карьере — я перехожу в один из самых легендарных клубов в мире. Я благодарен каждому, кто верил в меня, особенно своей семье, всем своим тренерам и партнерам по команде, потому что без них я бы не смог здесь оказаться", — сообщил Антони.