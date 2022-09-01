"Челси" решил не покупать Гвардиола
"Челси" решил отказаться от покупки Йошко Гвардиола этим летом, но свой интерес к защитнику "РБ Лейпциг" завершать не собирается.
На текущей неделе появилась информация, что "Челси" хочет купить Гвардиола, но позволит Йошко задержаться в Лейпциге на правах аренды до конца сезона.
Сообщалось, что "синие" уже сделал свое предложение по 20-летнему хорвату в размере 77.4 млн. фунтов.
Однако сейчас Evening Standard утверждает, что "Челси" не будет покупать Гвардиола. При этом "синие" продолжат следить за Йошко, рассматривая того на роль преемника для Тиаго Силвы в долгосрочной перспективе.
"Челси" может вернуться к идее покупкой Гвардиола уже в январе — если, конечно, "РБ Лейпциг" будет открыт к расставанию со своей восходящей звездой, чего пока нет.
01.09.2022 13:00
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Неужели кто-то объяснил Боли, что нельзя просто так выкидывать по 500кк каждое ТО:)
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