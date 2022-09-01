Хендерсон получил "серьезную" травму
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его капитан Джордан Хендерсон получил "серьезную" травму задней поверхности бедра.
Победный для "Ливерпуля" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" накануне (2:1) был завершен для Хендерсона на 71-й минуте.
Теперь 32-летний англичанин присоединится в лазарете к другим полузащитникам "красных": Тиаго Алькантаре, Наби Кейта и Алексу Окслейд-Чемберлену.
"У нас очередная проблема, на сей раз — с Хендо. Он покинул поле из-за неприятных ощущений в задней поверхности бедра".
"Конечно, травма Хендо не делает нашу жизнь проще. Его травма серьезна — настолько, что он не мог продолжать игру", — цитирует Клоппа Daily Mail.
01.09.2022 12:00
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Последние комментарии:
Какое-то проклятие. Ждём официальной информации по Артуру.
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Только у лузерпуля игроки одной линии все разом ломаются постоянно. Заражают там друг друга сифилитики, поэтому низкий иммунитет, отсюда и травмы
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Опять со страпоном игрался в раздевалке?
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АРТУР ПРИДЕТ, ПОРЯДОК НАВЕДЕТ
ВУХАХАХ
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