Хендерсон получил "серьезную" травму

Джордан Хендерсон Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его капитан Джордан Хендерсон получил "серьезную" травму задней поверхности бедра.

Победный для "Ливерпуля" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" накануне (2:1) был завершен для Хендерсона на 71-й минуте.

Теперь 32-летний англичанин присоединится в лазарете к другим полузащитникам "красных": Тиаго Алькантаре, Наби Кейта и Алексу Окслейд-Чемберлену.

"У нас очередная проблема, на сей раз — с Хендо. Он покинул поле из-за неприятных ощущений в задней поверхности бедра".

"Конечно, травма Хендо не делает нашу жизнь проще. Его травма серьезна — настолько, что он не мог продолжать игру", — цитирует Клоппа Daily Mail.


Метки Ливерпуль, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. liverpool888 01.09.2022 12:42 # liverpool888
    Какое-то проклятие. Ждём официальной информации по Артуру.

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  2. true-manc 01.09.2022 12:05 # true-manc
    Только у лузерпуля игроки одной линии все разом ломаются постоянно. Заражают там друг друга сифилитики, поэтому низкий иммунитет, отсюда и травмы

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  3. high-malvern 01.09.2022 12:01 # high-malvern
    Опять со страпоном игрался в раздевалке?

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  4. thegodfather 01.09.2022 12:01 # thegodfather
    АРТУР ПРИДЕТ, ПОРЯДОК НАВЕДЕТ
    ВУХАХАХ

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