Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что его капитан Джордан Хендерсон получил "серьезную" травму задней поверхности бедра.

Победный для "Ливерпуля" матч Премьер-Лиги против "Ньюкасла" накануне (2:1) был завершен для Хендерсона на 71-й минуте.



Теперь 32-летний англичанин присоединится в лазарете к другим полузащитникам "красных": Тиаго Алькантаре, Наби Кейта и Алексу Окслейд-Чемберлену.



"У нас очередная проблема, на сей раз — с Хендо. Он покинул поле из-за неприятных ощущений в задней поверхности бедра".



"Конечно, травма Хендо не делает нашу жизнь проще. Его травма серьезна — настолько, что он не мог продолжать игру", — цитирует Клоппа Daily Mail.