"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" хотя Дугласа Луиса

Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

После проигранного "Арсеналу" матча, в котором Луис отметился голом прямым ударом с углового, главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард признал, что Дуглас может быть продан.



Дело в том, что Луис уже вступил в заключительный год по своему контракту, и "вилланы" будут рисковать потерять игрока безо всякой компенсации, если не продадут его до закрытия этого трансферного окна.



Ранее пресса сообщала об интересе к Дугласу со стороны "Атлетико", однако Sky Sports утверждает, что заполучить 24-летнего бразильца также хотят "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль".



Сообщается, что минимум один из этих четырех клубов собирается сегодня предложить 20 миллионов фунтов за Луиса.