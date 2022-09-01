"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" хотя Дугласа Луиса

Дуглас Луис Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.

После проигранного "Арсеналу" матча, в котором Луис отметился голом прямым ударом с углового, главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард признал, что Дуглас может быть продан.

Дело в том, что Луис уже вступил в заключительный год по своему контракту, и "вилланы" будут рисковать потерять игрока безо всякой компенсации, если не продадут его до закрытия этого трансферного окна.

Ранее пресса сообщала об интересе к Дугласу со стороны "Атлетико", однако Sky Sports утверждает, что заполучить 24-летнего бразильца также хотят "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль".

Сообщается, что минимум один из этих четырех клубов собирается сегодня предложить 20 миллионов фунтов за Луиса.


Метки Арсенал, Астон Вилла, Ливерпуль, Луис, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 11:00

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  1. xah 01.09.2022 11:12 # xah
    Хороший будет трансфер

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  2. kellborn 01.09.2022 11:05 # kellborn
    20 миллионов фунтов сейчас это почти даром. Там за Кайседо 80 просят. Чет попахивает хуйнёй какой то.

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