"Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль" хотя Дугласа Луиса
Сразу три клуба Премьер-Лиги заинтересованы в приобретении полузащитника "Астон Виллы" Дугласа Луиса.
После проигранного "Арсеналу" матча, в котором Луис отметился голом прямым ударом с углового, главный тренер "Виллы" Стивен Джеррард признал, что Дуглас может быть продан.
Дело в том, что Луис уже вступил в заключительный год по своему контракту, и "вилланы" будут рисковать потерять игрока безо всякой компенсации, если не продадут его до закрытия этого трансферного окна.
Ранее пресса сообщала об интересе к Дугласу со стороны "Атлетико", однако Sky Sports утверждает, что заполучить 24-летнего бразильца также хотят "Челси", "Арсенал" и "Ливерпуль".
Сообщается, что минимум один из этих четырех клубов собирается сегодня предложить 20 миллионов фунтов за Луиса.
01.09.2022 11:00
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Хороший будет трансфер
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20 миллионов фунтов сейчас это почти даром. Там за Кайседо 80 просят. Чет попахивает хуйнёй какой то.
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