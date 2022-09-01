Джеррард переживает за свое будущее в "Вилле"
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что переживает насчет возможного увольнения.
Накануне вечером "Вилла" потерпела поражение 2:1 в гостях у "Арсенала", продлив свою неудачную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги.
Этот результат только увеличил давление на Джеррарда, который был освистан болельщиками бирмингемского клуба в прошлый уикенд, и Стивен понимает, что его положение шатко.
"Конечно, я переживаю. Я очень честен и самокритичен по отношению к себе. Но я буду стараться делать свою работу как можно лучше, я буду делать шаг вперед и брать ответственность на себя".
"Думаю, если бы я, стоя здесь, сказал вам, что не переживаю, вы бы посмотрели на меня, словно я с другой планеты", — цитирует Джеррарда The Telegraph.
01.09.2022 10:00
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Пёсик е6анный
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пришли Джеррард и Лэмпард в клубы апл и пошли они по пи3де
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готов к переходу в лузерпуль уже
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когда уже усыпят пса?
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