Джеррард переживает за свое будущее в "Вилле"

Стивен Джеррард Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что переживает насчет возможного увольнения.

Накануне вечером "Вилла" потерпела поражение 2:1 в гостях у "Арсенала", продлив свою неудачную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги.

Этот результат только увеличил давление на Джеррарда, который был освистан болельщиками бирмингемского клуба в прошлый уикенд, и Стивен понимает, что его положение шатко.

"Конечно, я переживаю. Я очень честен и самокритичен по отношению к себе. Но я буду стараться делать свою работу как можно лучше, я буду делать шаг вперед и брать ответственность на себя".

"Думаю, если бы я, стоя здесь, сказал вам, что не переживаю, вы бы посмотрели на меня, словно я с другой планеты", — цитирует Джеррарда The Telegraph.


Метки Астон Вилла, Джеррард

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 10:00

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Последние комментарии:




  1. mancityman 01.09.2022 10:34 # mancityman
    Пёсик е6анный

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  2. wengerrrro 01.09.2022 10:21 # wengerrrro
    пришли Джеррард и Лэмпард в клубы апл и пошли они по пи3де

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  3. isidro 01.09.2022 10:17 # isidro
    готов к переходу в лузерпуль уже

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  4. true-manc 01.09.2022 10:10 # true-manc
    когда уже усыпят пса?

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