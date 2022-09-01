Джеррард переживает за свое будущее в "Вилле"

Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признался, что переживает насчет возможного увольнения.

Накануне вечером "Вилла" потерпела поражение 2:1 в гостях у "Арсенала", продлив свою неудачную серию на старте нового сезона Премьер-Лиги.



Этот результат только увеличил давление на Джеррарда, который был освистан болельщиками бирмингемского клуба в прошлый уикенд, и Стивен понимает, что его положение шатко.



"Конечно, я переживаю. Я очень честен и самокритичен по отношению к себе. Но я буду стараться делать свою работу как можно лучше, я буду делать шаг вперед и брать ответственность на себя".



"Думаю, если бы я, стоя здесь, сказал вам, что не переживаю, вы бы посмотрели на меня, словно я с другой планеты", — цитирует Джеррарда The Telegraph.