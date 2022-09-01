Гвардиола считает, что Холанд может стать легендой "Сити"

Эрлинг Холанд Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что его нападающий Эрлинг Холанд способен стать величайшей легендой клуба наподобие Серхио Агуэро.

Накануне против "Ноттингем Форест" Холанд отметился вторым подряд хет-триком. 22-летний норвежец уже забил голов больше (9), чем Ромелу Лукаку (8) за "Челси" за весь прошлый сезон Премьер-Лиги.

Однако Гвардиола не удивлен успехами Холанда, ведь именно ради голов "Сити" и покупал Эрлинга. Хосеп прочит своему место в фольклоре клуба.

"Серхио — легенда. Никто не сможет изменить его положение в сердцах фанатов "Сити", он забил самый важный гол в современной истории клуба".

"Эрлинг обладает качествами, чтобы встать с ним в один ряд. Я не сравниваю его с Серхио. Серхио добился удивительных вещей. Но у Эрлинга свой талант".

"Когда "Сити" купил Эрлинга, каждый говорил о том, что он сделал в прошлом. Чего хотели мы, так это помочь ему. Надеюсь, ему здесь понравится, и он забьет больше голов".

"Он пытается делать то, что делал в Норвегии, Австрии и Германии. Он талантлив, и мы знали это", — цитирует Гвардиолу The Guardian.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 09:00

Количество просмотров Просмотров: 575

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. high-malvern 01.09.2022 09:43 # high-malvern
    КОРОЛЬ!!! У хейтерков горит пукан!

    (ответить)

  2. chelsea88 01.09.2022 09:35 # chelsea88
    Охуенный игрок. Топ.

    (ответить)

  3. mancityman 01.09.2022 09:33 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. true-manc 01.09.2022 09:20 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  5. tursa 01.09.2022 09:19 # tursa
    всем насрать

    (ответить)

  6. superglor 01.09.2022 09:12 # superglor
    Его Величество Король Эрлинг Бреут Холанд! ВИКИНГ!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: