Джеррард признал, что Дуглас Луис может уйти
Главный тренер "Астон Виллы" Стивен Джеррард признал, что полузащитник Дуглас Луис может быть продан перед закрытием летнего трансферного окна.
Накануне Луис отметился эффектным голом прямым ударом с углового, на пару минут вернув интригу в безнадежный до тех пор матч против "Арсенала".
Дугласа, чей контракт истекает следующим летом, сватают в "Ливерпуль" и "Атлетико", и после поражения 2:1 на "Эмирейтс" Джеррард дал понять, что бессилен помешать уходу 24-летнего бразильца.
"Я не контролирую это. Есть более двух людей, которые отвечают за это, и я определенно не в их числе".
"Что случится, будут решать сам Дуглас, его агент. Я бы хотел сохранить его, потому что он великолепный игрок, и я дал ясно понять об этом".
"Мы не в том положении, когда нам нужно терять одного из ведущих игроков, но в то же время у Дугласа остается один год по контракту, и это чувствительная ситуация, когда клуб должен поступить так, как будет лучше всего для клуба и не обязательно для меня", — цитирует Джеррарда Sky Sports.
01.09.2022 08:00
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