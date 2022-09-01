Клопп: "Идеальный ответ на затяжки времени"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал победный гол на исходе матча против "Ньюкасла" "идеальным ответом" на попытки соперника тянуть время.

Чем меньше времени оставалось от матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне, тем отчетливее становилось, что ничья 1:1 устраивает "Ньюкасл".



Гостевая команда откровенно тянула время в заключительные 10 минут, а голкипер "сорок" Ник Поуп даже призвал физиотерапевта, чтобы показать свое плечо и дать партнерам передышку.



Однако "Ливерпуль" отказался с этим мириться и на последних секундах вырвал победу 2:1 благодаря голу Фабиу Карвалью. Клопп считает это возмездием "сорокам" за их неспортивное поведение.



"Когда ты забиваешь на 98-й минуте, это идеальный ответ на такого рода вещи, если честно. Я очень рад этому, и мне нечего к этому добавить".



"Это идеальный момент, чтобы вырвать победу в этом матче. Это был очень сложный матч против соперника, который очень страстно, агрессивно оборонялся".



"В перерыве я сказал парням, что еще до пропущенного гола мы выглядели немного безнадежно, и нам не хватало заключительного паса. Когда мы изменили это, то стали по-настоящему опасны. Нам пришлось сохранять терпение и до самого конца продолжать делать то, что мы делали", — сообщил Клопп BT Sport.