"Челси" все ближе к покупке Обамеянга

"Челси" продвигается в переговорах с "Барселоной" о покупке нападающего Пьер-Эмерика Обамеянга.

По информации Sky Sports, два клуба договариваются о том, что "Барселона" получит за Обамеянга некоторую сумму денег плюс защитника "Челси" Маркоса Алонсо.



Пока компромисс не достигнут, однако все стороны настроены позитивно и надеются на заключение сделки до закрытия летнего трансферного окна в четверг вечером.



В прошлый уикенд Обамеянг подвергся ограблению у себя дома. Пьер-Эмерику также сломали челюсть, однако это не должно повлиять на переговоры — тем более, что 33-летний габонец пропустит только три недели и уже на следующей неделе сможет приступить к бесконтактным тренировкам.