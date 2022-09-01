"Юнайтед" отправил Диалло в "Сандерленд"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло отправился в клуб Чемпионшипа "Сандерленд", где проведет остаток сезона 2022/23 на правах аренды.

В январе 2021 "Юнайтед" приобрел Диалло у "Аталанты" за 37.2 млн. фунтов, однако за год на "Олд Траффорд" Амад сыграл только девять матчей и на вторую половину прошлой кампании был отправлен в аренду в "Рейнджерс".



Заручившись услугами Антони из "Аякса", главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг решил дать Диалло возможность развиваться. Таким образом, 20-летний ивуриец был отпущен в "Сандерленд".



Добавим, "черные коты" едва сменили главного тренера, назначив Тони Мобрея, и в семи первых матчах нового сезона Чемпионшипа набрали 11 очков.