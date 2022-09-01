"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" на последних секундах

Гол Фабиу Карвалью на последних секундах матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Ньюкасла" — 2:1.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Борнмута" (9:0). Выздоровевшие Жоэль Матип и Кертис Джонс расположились в запасе.



На острие атак "сорок" оказался новичок Александер Исак. Также влились в стартовый состав Джамал Ласселлс, Мэтт Таргетт и Райан Фрэйзер.



В первом тайме "Ливерпуль" уверенно контролировал мяч, однако с ударами, не говоря уже о попаданиях в створ, у хозяев была настоящая беда.



"Ньюкасл" делал ставку на контратаки, и один из таких выпадов обернулся голом. На 38-й минуте Шон Лонгстафф сделал роскошную передачу внутрь штрафной, а Исак пробил над плечом бросившегося на него Алиссона — 0:1.



Второй тайм начался со второго гола Исака, однако коленом швед слегка залез в офсайд, поэтому взятие ворот было отменено.



"Ливерпуль" стал наседать и на 61-й минуте добился своего. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах сделал пас чуть назад, а Роберто Фирмино нанес удар в касание — 1:1.



В оставшееся время "красные" продемонстрировали большее стремление к победе, тогда как "сороки" показали, что их устраивает и ничья.



Хозяева нанесли кучу ударов, подачи кучу угловых, но реальных моментов почти не создавали.



Все шло к ничейному результату, но буквально на последних секундах Фабиу Карвалью вырвал для своей команды победу, расстреляв ворота после того, как защитники гостей не смогли вынести мяч после углового — 2:1.



"Ньюкасл" оказался более серьезным соперником для "Ливерпуля", нежели раздавленный несколькими днями ранее "Борнмут". Над "красными" нависла угроза очередной потери очков, однако удача оказалась на их стороне.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче