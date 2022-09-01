"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" на последних секундах

Фабиу Карвалью Гол Фабиу Карвалью на последних секундах матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Ньюкасла" — 2:1.

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Борнмута" (9:0). Выздоровевшие Жоэль Матип и Кертис Джонс расположились в запасе.

На острие атак "сорок" оказался новичок Александер Исак. Также влились в стартовый состав Джамал Ласселлс, Мэтт Таргетт и Райан Фрэйзер.

В первом тайме "Ливерпуль" уверенно контролировал мяч, однако с ударами, не говоря уже о попаданиях в створ, у хозяев была настоящая беда.

"Ньюкасл" делал ставку на контратаки, и один из таких выпадов обернулся голом. На 38-й минуте Шон Лонгстафф сделал роскошную передачу внутрь штрафной, а Исак пробил над плечом бросившегося на него Алиссона — 0:1.

Второй тайм начался со второго гола Исака, однако коленом швед слегка залез в офсайд, поэтому взятие ворот было отменено.

"Ливерпуль" стал наседать и на 61-й минуте добился своего. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах сделал пас чуть назад, а Роберто Фирмино нанес удар в касание — 1:1.

В оставшееся время "красные" продемонстрировали большее стремление к победе, тогда как "сороки" показали, что их устраивает и ничья.

Хозяева нанесли кучу ударов, подачи кучу угловых, но реальных моментов почти не создавали.

Все шло к ничейному результату, но буквально на последних секундах Фабиу Карвалью вырвал для своей команды победу, расстреляв ворота после того, как защитники гостей не смогли вынести мяч после углового — 2:1.

"Ньюкасл" оказался более серьезным соперником для "Ливерпуля", нежели раздавленный несколькими днями ранее "Борнмут". Над "красными" нависла угроза очередной потери очков, однако удача оказалась на их стороне.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2022 00:05

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. alexomck 01.09.2022 00:29 # alexomck
    Кста, это первое поражение сорок, они Сити 3 отгрузили и ничью оформили, попьют крови эти пернатые в этом сезоне

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  2. sausage 01.09.2022 00:25 # sausage
    Как же топово замотали сорок. Они уже падали на ровном месте и бегать не могли. И это при том, что в обороне значительно меньше сил тратится, нежели при постоянном давлении и атаке. Только за это уже красные заслужили победу, ну а гол Корвальо просто всё расставил на свои места и был лучшим итогом всего второго тайма. Даже далеко не в лучшем состоянии Ливерпуль добивается своего, благодаря духу и настойчивости. Это вам не после ничейки со шпорами в депрессухе две недели сидеть.

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  3. alexomck 01.09.2022 00:25 # alexomck
    Цель Ливерпуля финишировать выше Челси, так что все идёт по плану:)

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  4. jirrort 01.09.2022 00:25 # jirrort
    Альварес из Аякса бомж,не хочу Альвареса

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  5. thegodfather 01.09.2022 00:23 # thegodfather
    5 добавлено.
    Сыграли 8. Напоминаю. Отменили чистый гол касла, напоминаю

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  6. dexter 01.09.2022 00:22 # dexter
    Даже с такой говенной игрой, подлжгли очко срумамки) Просто Короли!

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  7. flfc 01.09.2022 00:19 # flfc
    Играли говвняно, но на победу наиграли! Минибензокалонка разочаровала- валялись, как отодранныые шлюхи, а поуп тянуть время начал с 30-й минуты.

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  8. largo-winch 01.09.2022 00:16 # largo-winch
    Не знаю как у вас, но я весь матч повторял про себя «только не Салаху, только не Салаху. Выбивайте куда-угодно, только не Салаху.
    Провальный старт сезона и конец карьеры топ-футболиста. Поскорее бы турнули с клуба

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  9. high-malvern 01.09.2022 00:16 # high-malvern
    Лучше сыграть в честную ничью, чем позорно победить благодаря судье.

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  10. mansoor 01.09.2022 00:16 # mansoor
    Big drama show in Anfild - 96

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  11. zaeba1l 01.09.2022 00:15 # zaeba1l
    Я помню как Дирк Кюйт на 12ой добавленной минуте забил победный гол. Правда не помню кому...

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  12. zaeba1l 01.09.2022 00:14 # zaeba1l
    13ый угловой.. счастливый... Корвальо!

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  13. brown-ale 01.09.2022 00:13 # brown-ale
    Неужели вся игра в атаке у Ливера держалась на Мане?!

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  14. gerrard08 01.09.2022 00:13 # gerrard08
    Да даже радоваться не тянет особо, игра полное уг. Нахер это дворовая херата без понимания, что надо делать и в конце просто лютый фарт. Пол команды не в форме, нормального полузащитника нет и не будет, пока Тьяго нет. Хендо опять играет как тупая бесполезная пятка. Арнольд и Робертсон ужасны. Радуют только Эллиот, Карвалио и Диас.
    Юнва. Если попадем в топ 4 в этом сезоне с такой поеботной игрой будет достижением.

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  15. liverpo0ol 01.09.2022 00:13 # liverpo0ol
    31.08.2022 23:13 #
    true-manc

    а помните, как лузерпуки после шаровых 9-0 возбудились? ахахахахаха
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    Источник: http://fapl.ru/posts/95273/?c=1#c7630810

    (ответить)

  16. mancityman 01.09.2022 00:12 # mancityman
    31.08.2022 23:56 #
    cesc-fabregas4

    Помнишь как тебя петуха на зоне пахан опустил? Он кстате спрашивал, когда этот петух опять сядет.
    Тебя же хуеплета тогда собаки приняли с наркотой в жопе, она у тебя такая огромная, что Колумбийцы туда 3 тонны герыча захуярили. Даже в твою мамашу шлюху тупую столько не влазит.

    Источник: http://fapl.ru/posts/95282/?c=1#c7630909

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  17. noi39 01.09.2022 00:12 # noi39
    Физподготовка красных,значительно выше! Джорди просто сдохли.Это пока далеко не топ клуб.

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  18. liverfun 01.09.2022 00:12 # liverfun
    неплохо занесли в концовке, такая волевая должна сказаться в дальнейших матчах, с 40 минуты на поле только одна команда была, победа заслужена.
    радует, что матип вернулся, плюс нуньес. дальше больше.
    клопп топ

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  19. slash-lfc 01.09.2022 00:12 # slash-lfc
    Педоэкспертка кукарекала про 8е место Ливерпуля, в итоге Ливерпуль занял 5е, а Членси 9е ахахахахахахахах

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  20. mansoor 01.09.2022 00:11 # mansoor
    Болельщики Сити, сосите Мусульманский хуууй Мансура, вашего хозяина, нашего брата.

    Ливерпульчик красавчик. С победой преКРАСНЫЕ.

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