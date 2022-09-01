"Ливерпуль" вырвал победу у "Ньюкасла" на последних секундах
Гол Фабиу Карвалью на последних секундах матча позволил "Ливерпулю" вырвать победу против "Ньюкасла" — 2:1.
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков, что и на победный матч против "Борнмута" (9:0). Выздоровевшие Жоэль Матип и Кертис Джонс расположились в запасе.
На острие атак "сорок" оказался новичок Александер Исак. Также влились в стартовый состав Джамал Ласселлс, Мэтт Таргетт и Райан Фрэйзер.
В первом тайме "Ливерпуль" уверенно контролировал мяч, однако с ударами, не говоря уже о попаданиях в створ, у хозяев была настоящая беда.
"Ньюкасл" делал ставку на контратаки, и один из таких выпадов обернулся голом. На 38-й минуте Шон Лонгстафф сделал роскошную передачу внутрь штрафной, а Исак пробил над плечом бросившегося на него Алиссона — 0:1.
Второй тайм начался со второго гола Исака, однако коленом швед слегка залез в офсайд, поэтому взятие ворот было отменено.
"Ливерпуль" стал наседать и на 61-й минуте добился своего. Оказавшись на правом краю штрафной, Мохамед Салах сделал пас чуть назад, а Роберто Фирмино нанес удар в касание — 1:1.
В оставшееся время "красные" продемонстрировали большее стремление к победе, тогда как "сороки" показали, что их устраивает и ничья.
Хозяева нанесли кучу ударов, подачи кучу угловых, но реальных моментов почти не создавали.
Все шло к ничейному результату, но буквально на последних секундах Фабиу Карвалью вырвал для своей команды победу, расстреляв ворота после того, как защитники гостей не смогли вынести мяч после углового — 2:1.
"Ньюкасл" оказался более серьезным соперником для "Ливерпуля", нежели раздавленный несколькими днями ранее "Борнмут". Над "красными" нависла угроза очередной потери очков, однако удача оказалась на их стороне.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
01.09.2022 00:05
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Последние комментарии:
Кста, это первое поражение сорок, они Сити 3 отгрузили и ничью оформили, попьют крови эти пернатые в этом сезоне
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Как же топово замотали сорок. Они уже падали на ровном месте и бегать не могли. И это при том, что в обороне значительно меньше сил тратится, нежели при постоянном давлении и атаке. Только за это уже красные заслужили победу, ну а гол Корвальо просто всё расставил на свои места и был лучшим итогом всего второго тайма. Даже далеко не в лучшем состоянии Ливерпуль добивается своего, благодаря духу и настойчивости. Это вам не после ничейки со шпорами в депрессухе две недели сидеть.
(ответить)
Цель Ливерпуля финишировать выше Челси, так что все идёт по плану:)
(ответить)
Альварес из Аякса бомж,не хочу Альвареса
(ответить)
5 добавлено.
Сыграли 8. Напоминаю. Отменили чистый гол касла, напоминаю
(ответить)
Даже с такой говенной игрой, подлжгли очко срумамки) Просто Короли!
(ответить)
Играли говвняно, но на победу наиграли! Минибензокалонка разочаровала- валялись, как отодранныые шлюхи, а поуп тянуть время начал с 30-й минуты.
(ответить)
Не знаю как у вас, но я весь матч повторял про себя «только не Салаху, только не Салаху. Выбивайте куда-угодно, только не Салаху.
Провальный старт сезона и конец карьеры топ-футболиста. Поскорее бы турнули с клуба
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Лучше сыграть в честную ничью, чем позорно победить благодаря судье.
(ответить)
Big drama show in Anfild - 96
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Я помню как Дирк Кюйт на 12ой добавленной минуте забил победный гол. Правда не помню кому...
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13ый угловой.. счастливый... Корвальо!
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Неужели вся игра в атаке у Ливера держалась на Мане?!
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Да даже радоваться не тянет особо, игра полное уг. Нахер это дворовая херата без понимания, что надо делать и в конце просто лютый фарт. Пол команды не в форме, нормального полузащитника нет и не будет, пока Тьяго нет. Хендо опять играет как тупая бесполезная пятка. Арнольд и Робертсон ужасны. Радуют только Эллиот, Карвалио и Диас.
Юнва. Если попадем в топ 4 в этом сезоне с такой поеботной игрой будет достижением.
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31.08.2022 23:13 #
true-manc
а помните, как лузерпуки после шаровых 9-0 возбудились? ахахахахаха
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Источник: http://fapl.ru/posts/95273/?c=1#c7630810
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31.08.2022 23:56 #
cesc-fabregas4
Помнишь как тебя петуха на зоне пахан опустил? Он кстате спрашивал, когда этот петух опять сядет.
Тебя же хуеплета тогда собаки приняли с наркотой в жопе, она у тебя такая огромная, что Колумбийцы туда 3 тонны герыча захуярили. Даже в твою мамашу шлюху тупую столько не влазит.
Источник: http://fapl.ru/posts/95282/?c=1#c7630909
(ответить)
Физподготовка красных,значительно выше! Джорди просто сдохли.Это пока далеко не топ клуб.
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неплохо занесли в концовке, такая волевая должна сказаться в дальнейших матчах, с 40 минуты на поле только одна команда была, победа заслужена.
радует, что матип вернулся, плюс нуньес. дальше больше.
клопп топ
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Педоэкспертка кукарекала про 8е место Ливерпуля, в итоге Ливерпуль занял 5е, а Членси 9е ахахахахахахахах
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Болельщики Сити, сосите Мусульманский хуууй Мансура, вашего хозяина, нашего брата.
Ливерпульчик красавчик. С победой преКРАСНЫЕ.
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