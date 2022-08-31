"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" поделили очки
"Тоттенхэм" потерял два очка в противостоянии с "Вест Хэмом", завершив лондонское дерби со счетом 1:1.
В стартовом составе "молотобойцев" произошло три изменения. Вместо Бена Джонсона, Эмерсона Палмери и Джанлуки Скамакки появились Владимир Цоуфал, Саид Бенрахма и Мичейл Антонио.
У "шпор" впервые в старте появился летний новичок Ив Биссума, заменив Родриго Бентанкура.
Вскоре после начала матча рефери Питер Бэнкс назначил пенальти в ворота "Вест Хэма", но после консультаций с VAR и похода к монитору изменил свое решение.
В середине первого тайма Антонио имел хороший момент, но его удар приняла на себя штанга ворот Уго Льориса.
И все-таки по игре "Тоттенхэм" был чуть лучше, открыв счет на 34-й минуте. В завершении быстрой атаки Харри Кейн прострелил вдоль ворот, а Тило Керер в борьбе с Соном Хен Мином совершил автогол — 0:1.
Вскоре после начала второго тайма "молотобойцы" ответили. Антонио принял мяч спиной к воротам на дальнем углу штрафной и сделал хитрый короткий пас на Томаша Соучека, который подработал снаряд и поразил ближний угол ворот — 1:1.
В дальнейшем "Тоттенхэм" владел некоторым игровым преимуществом, однако "Вест Хэм" был ближе к голу. Пару раз "шпорам" откровенно повезло.
Ничья — это минимум, что заслужил "Вест Хэм" в этом матче. На победу "Тоттенхэм" не наиграл, в результате второй раз с начала сезона потеряв очки.
"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
31.08.2022 23:50
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Пакет с Эмерсоном, пропуская мяч, кнешн, пздц. Не сыграны ещё, оттого и такой фейл, хотя должны были забивать. Петухи отскочили.
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Отвратительный второй тайм. Очень не хватало Бентанкура в центре. Ричарлисона надо в старт в следующем туре.
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