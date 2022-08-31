"Вест Хэм" и "Тоттенхэм" поделили очки

"Тоттенхэм" потерял два очка в противостоянии с "Вест Хэмом", завершив лондонское дерби со счетом 1:1.

В стартовом составе "молотобойцев" произошло три изменения. Вместо Бена Джонсона, Эмерсона Палмери и Джанлуки Скамакки появились Владимир Цоуфал, Саид Бенрахма и Мичейл Антонио.



У "шпор" впервые в старте появился летний новичок Ив Биссума, заменив Родриго Бентанкура.



Вскоре после начала матча рефери Питер Бэнкс назначил пенальти в ворота "Вест Хэма", но после консультаций с VAR и похода к монитору изменил свое решение.



В середине первого тайма Антонио имел хороший момент, но его удар приняла на себя штанга ворот Уго Льориса.



И все-таки по игре "Тоттенхэм" был чуть лучше, открыв счет на 34-й минуте. В завершении быстрой атаки Харри Кейн прострелил вдоль ворот, а Тило Керер в борьбе с Соном Хен Мином совершил автогол — 0:1.



Вскоре после начала второго тайма "молотобойцы" ответили. Антонио принял мяч спиной к воротам на дальнем углу штрафной и сделал хитрый короткий пас на Томаша Соучека, который подработал снаряд и поразил ближний угол ворот — 1:1.



В дальнейшем "Тоттенхэм" владел некоторым игровым преимуществом, однако "Вест Хэм" был ближе к голу. Пару раз "шпорам" откровенно повезло.



Ничья — это минимум, что заслужил "Вест Хэм" в этом матче. На победу "Тоттенхэм" не наиграл, в результате второй раз с начала сезона потеряв очки.



"Вест Хэм" — "Тоттенхэм". Отчет о матче