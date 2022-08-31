"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию победой над "Виллой"
Пощекотав нервы своим болельщикам, "Арсенал" все же одержал победу 2:1 над "Астон Виллой" и сохранил единоличное лидерство в Премьер-Лиге.
Относительно волевой победы 2:1 над "Фулхэмом" "канониры" недосчитались травмированного Мохамеда Эльнени, которого заменил Альбер Самби Локонга.
Наставник "вилланов" Стивен Джеррард ввел в стартовый состав Тайрона Мингса, Джейкоба Рэмси, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.
Первые полчаса "Арсенал" просто утюжил своего соперника, создавая момент за моментом. Порой мяч только каким-то чудом не оказывался в сетке, как, например, на 23-й минуте, когда Букайо Сака не попал по пустым воротам.
В конце концов гости дрогнули под таким давлением. Эмилиано Мартинес неудачно отразил удар Гранита Джаки с острого угла, и Габриэль Жезус сыграл на добивании — 1:0.
Открыв счет, "канониры" продолжили доминировать, однако благодаря неточности соперника и сейвам Мартинеса "вилланам" удалось отделаться только одним голом в эти провальные для них 45 минут.
Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему владел инициативой, однако "Вилла" уже не выглядела так беспомощно.
А на 74-й минуте гости и вовсе сравняли счет. Это сделал Дуглас Луис прямым ударом с углового — 1:1. Аарон Рамсдейл указывал на атаку на вратаря, но не был услышан арбитрами.
Однако уже в следующей атаке хозяева восстановили свое преимущество. Сака с правого края штрафной сделал передачу к дальней штанге, а там Мартинелли пробил в касание под перекладину — 2:1.
Концовка матча вышла достаточно нервной, однако "канониры" своего уже не упустили.
"Арсенал" играл с огнем, откладывая второй гол, и едва не поплатился за свою расточительность в первом тайме. Потерять очки в таком матче, имея такое подавляющее преимущество, для "канониров" было бы непозволительно.
"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче
31.08.2022 23:30
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Последние комментарии:
Джорди откровенно физически слабее,тянули как могли и обосрались.И это в начале сезона без еврокубков.Красные только набирают мощь!
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Я помню как Дирк Кюйт на 12ой добавленной минуте забил победный гол. Правда не помню кому.
(ответить)
Чёт сегодня судейки творят дичь, сначала Арсеналу гол с фолом, теперь добавленное время +3 минуты, такое себе, надо волну понять тренерам по этому поводу
(ответить)
Лучше сыграть в честную ничью, чем вот это уродство откровенное.
(ответить)
Купленного Ливером судью сразу видно :)
(ответить)
Унылая игра Ливерпуля, на результат похуй, пусть бы даже поиграли. Но смешно от местных комментаторов, которые что то могут на счёт времени написать, смотря как весь матч игроки касла по кд валялись на траве по причине и без))
(ответить)
Как за эту судейскую куету болеть вообще можно??? А ведь сразу появилось чувство, что судейка затащит Ливерку на победу, когда на откровенное хамство портовых быдланов в первом тайме делал вид, что ничего не было.
Еще и гол Исака легитимный отменили :)
(ответить)
Пук пук пук пенсик жопанюх УХАХАХХА
(ответить)
Пидорастерка я пержу тебе в носик))) нюхай жопанюх пхахахаххахаххаха
Членси 9
Ахахпаххахахмхахапх
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оооо, пошли натужные победы лузерхуйни с голами спустя 2 минуты после окончания добавленного времени - норм тащат страпонесс
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чо с ебалом? )))
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Я такого вообще никогда не видел. Никаких остановок не было в доп времени, но судья просто не свистел уже после всех дедлайнов. Если это не коррупция, тогда что?
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Как же сейчас горит обоссаная Пидорастерка))))) жуй хуи членосос ахахахаэаэаэаэаэаэааха
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еще этот даун защ ньюкасл не дал поупу забрать мяч ахахах боднул его новой сука
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это было на классе,просто это от большой уверенности
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ахахаха а че судья тянул до еще 4 лишние минуты? нихрена судьи совсем продажные стали в этом чемпионате. руинят игру
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добавил 5 играли 9 что за
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13ый счастливый угловой.. Корвальо!
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Пенсы жопанюхи вы на месте? Ахахахахахахаххахахахахаха шлюхины дети пока у колбасы пол состава нет ахааххахааа вы даже тут сосете ору
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С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь !!!
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