"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию победой над "Виллой"

Габриэль Мартинелли Пощекотав нервы своим болельщикам, "Арсенал" все же одержал победу 2:1 над "Астон Виллой" и сохранил единоличное лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно волевой победы 2:1 над "Фулхэмом" "канониры" недосчитались травмированного Мохамеда Эльнени, которого заменил Альбер Самби Локонга.

Наставник "вилланов" Стивен Джеррард ввел в стартовый состав Тайрона Мингса, Джейкоба Рэмси, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.

Первые полчаса "Арсенал" просто утюжил своего соперника, создавая момент за моментом. Порой мяч только каким-то чудом не оказывался в сетке, как, например, на 23-й минуте, когда Букайо Сака не попал по пустым воротам.

В конце концов гости дрогнули под таким давлением. Эмилиано Мартинес неудачно отразил удар Гранита Джаки с острого угла, и Габриэль Жезус сыграл на добивании — 1:0.

Открыв счет, "канониры" продолжили доминировать, однако благодаря неточности соперника и сейвам Мартинеса "вилланам" удалось отделаться только одним голом в эти провальные для них 45 минут.

Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему владел инициативой, однако "Вилла" уже не выглядела так беспомощно.

А на 74-й минуте гости и вовсе сравняли счет. Это сделал Дуглас Луис прямым ударом с углового — 1:1. Аарон Рамсдейл указывал на атаку на вратаря, но не был услышан арбитрами.

Однако уже в следующей атаке хозяева восстановили свое преимущество. Сака с правого края штрафной сделал передачу к дальней штанге, а там Мартинелли пробил в касание под перекладину — 2:1.

Концовка матча вышла достаточно нервной, однако "канониры" своего уже не упустили.

"Арсенал" играл с огнем, откладывая второй гол, и едва не поплатился за свою расточительность в первом тайме. Потерять очки в таком матче, имея такое подавляющее преимущество, для "канониров" было бы непозволительно.

"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Арсенал, Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 23:30

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Последние комментарии:




  1. noi39 01.09.2022 00:16 # noi39
    Джорди откровенно физически слабее,тянули как могли и обосрались.И это в начале сезона без еврокубков.Красные только набирают мощь!

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  2. zaeba1l 01.09.2022 00:09 # zaeba1l
    Я помню как Дирк Кюйт на 12ой добавленной минуте забил победный гол. Правда не помню кому.

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  3. soloviev 01.09.2022 00:08 # soloviev
    Чёт сегодня судейки творят дичь, сначала Арсеналу гол с фолом, теперь добавленное время +3 минуты, такое себе, надо волну понять тренерам по этому поводу

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  4. high-malvern 01.09.2022 00:08 # high-malvern
    Лучше сыграть в честную ничью, чем вот это уродство откровенное.

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  5. high-malvern 01.09.2022 00:07 # high-malvern
    Купленного Ливером судью сразу видно :)

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  6. mrsimph 01.09.2022 00:05 # mrsimph
    Унылая игра Ливерпуля, на результат похуй, пусть бы даже поиграли. Но смешно от местных комментаторов, которые что то могут на счёт времени написать, смотря как весь матч игроки касла по кд валялись на траве по причине и без))

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  7. high-malvern 01.09.2022 00:05 # high-malvern
    Как за эту судейскую куету болеть вообще можно??? А ведь сразу появилось чувство, что судейка затащит Ливерку на победу, когда на откровенное хамство портовых быдланов в первом тайме делал вид, что ничего не было.

    Еще и гол Исака легитимный отменили :)

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  8. felix-the-cat 01.09.2022 00:03 # felix-the-cat
    Пук пук пук пенсик жопанюх УХАХАХХА

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  9. felix-the-cat 01.09.2022 00:01 # felix-the-cat
    Пидорастерка я пержу тебе в носик))) нюхай жопанюх пхахахаххахаххаха


    Членси 9


    Ахахпаххахахмхахапх

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  10. true-manc 01.09.2022 00:01 # true-manc
    оооо, пошли натужные победы лузерхуйни с голами спустя 2 минуты после окончания добавленного времени - норм тащат страпонесс

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  11. b84 01.09.2022 00:00 # b84
    чо с ебалом? )))

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  12. kellborn 01.09.2022 00:00 # kellborn
    Я такого вообще никогда не видел. Никаких остановок не было в доп времени, но судья просто не свистел уже после всех дедлайнов. Если это не коррупция, тогда что?

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  13. slash-lfc 01.09.2022 00:00 # slash-lfc
    Как же сейчас горит обоссаная Пидорастерка))))) жуй хуи членосос ахахахаэаэаэаэаэаэааха

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  14. thegodfather 01.09.2022 00:00 # thegodfather
    еще этот даун защ ньюкасл не дал поупу забрать мяч ахахах боднул его новой сука

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  15. torreselnino 01.09.2022 00:00 # torreselnino
    это было на классе,просто это от большой уверенности

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  16. ataman 01.09.2022 00:00 # ataman
    ахахаха а че судья тянул до еще 4 лишние минуты? нихрена судьи совсем продажные стали в этом чемпионате. руинят игру

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  17. wilegend 31.08.2022 23:59 # wilegend
    добавил 5 играли 9 что за

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  18. zaeba1l 31.08.2022 23:59 # zaeba1l
    13ый счастливый угловой.. Корвальо!

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  19. felix-the-cat 31.08.2022 23:59 # felix-the-cat
    Пенсы жопанюхи вы на месте? Ахахахахахахаххахахахахаха шлюхины дети пока у колбасы пол состава нет ахааххахааа вы даже тут сосете ору

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  20. electric 31.08.2022 23:59 # electric
    С П Р А В Е Д Л И В О С Т Ь !!!

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