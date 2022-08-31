"Арсенал" продлил свою 100-процентную серию победой над "Виллой"

Пощекотав нервы своим болельщикам, "Арсенал" все же одержал победу 2:1 над "Астон Виллой" и сохранил единоличное лидерство в Премьер-Лиге.

Относительно волевой победы 2:1 над "Фулхэмом" "канониры" недосчитались травмированного Мохамеда Эльнени, которого заменил Альбер Самби Локонга.



Наставник "вилланов" Стивен Джеррард ввел в стартовый состав Тайрона Мингса, Джейкоба Рэмси, Эмилиано Буэндиа и Леона Бэйли.



Первые полчаса "Арсенал" просто утюжил своего соперника, создавая момент за моментом. Порой мяч только каким-то чудом не оказывался в сетке, как, например, на 23-й минуте, когда Букайо Сака не попал по пустым воротам.



В конце концов гости дрогнули под таким давлением. Эмилиано Мартинес неудачно отразил удар Гранита Джаки с острого угла, и Габриэль Жезус сыграл на добивании — 1:0.



Открыв счет, "канониры" продолжили доминировать, однако благодаря неточности соперника и сейвам Мартинеса "вилланам" удалось отделаться только одним голом в эти провальные для них 45 минут.



Во втором тайме "Арсенал" по-прежнему владел инициативой, однако "Вилла" уже не выглядела так беспомощно.



А на 74-й минуте гости и вовсе сравняли счет. Это сделал Дуглас Луис прямым ударом с углового — 1:1. Аарон Рамсдейл указывал на атаку на вратаря, но не был услышан арбитрами.



Однако уже в следующей атаке хозяева восстановили свое преимущество. Сака с правого края штрафной сделал передачу к дальней штанге, а там Мартинелли пробил в касание под перекладину — 2:1.



Концовка матча вышла достаточно нервной, однако "канониры" своего уже не упустили.



"Арсенал" играл с огнем, откладывая второй гол, и едва не поплатился за свою расточительность в первом тайме. Потерять очки в таком матче, имея такое подавляющее преимущество, для "канониров" было бы непозволительно.



"Арсенал" — "Астон Вилла". Отчет о матче