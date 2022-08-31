"Сити" сокрушил "Форест", а Холанд снова сделал хет-трик

Эрлинг Холанд Второй подряд хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" сокрушить "Ноттингем Форест" со счетом 6:0.

Впервые в этом сезоне место в стартовом составе "горожан" получил Хулиан Альварес. Он и Илкай Гюндоган заменили Рияда Махреза и Кевина Де Брюйне.

Арендованный у "Атлетико" Ренан Лоди сразу вышел в старте "лесников". Также свой шанс с первых минут получили Шейху Куяте и Реми Фройлер.

Хозяевам "Этихад" не составило труда открыть счет. На 12-й минуте Фил Фоден выполнил заброс на границу вратарской, а там Эрлинг Холанд опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 1:0.

Чуть переведя дух, "Сити" возобновил натиск и столь же легко забил второй гол в середине первого тайма. Холанд сыграл в стенку с Фоденом, стянувшим на себя внимание защитников и голкипера, и поразил пустые ворота — 2:0.

На 30-й минуте мяч в чужие ворота отправил Джон Стоунс, сыграв на дальней штанге после розыгрыша штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.

Спустя восемь минут счет все-таки стал крупным. Жоау Канселу вырезал мяч в штрафную, Фоден отпасовал головой к противоположной штанге, Стоунс — тоже головой — сделал скидку на Холанда, а Эрлинг выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота — 3:0.

До перерыва "Форест" мог пропустить еще раз, но удар Альвареса с границы штрафной площади пришелся в штангу.

Второй тайм начался с того, что Канселу дальним ударом заставил капитулировать голкипера "лесников Дина Хендерсона — 4:0.

На 65-й минуте случился пятый гол. Махрез в борьбе с защитниками сделал передачу на правый край штрафной на рывок Альвареса, который в касание пробил между ног Хендерсону — 5:0.

Пять голов насытили "Сити", вдобавок затем последовали многочисленные замены. Однако под занавес матча "горожане" еще раз порадовали свои фанатов. Это Альварес ударом с левой ноги из пределов штрафной завершил контратаку своей команды — 6:0.

"Сити" быстро и уверенно решил судьбу этого матча, благодаря тарану в виде Холанда раз за разом разрывая оборону "Форест".

"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ноттингем Форест, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 23:25

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Последние комментарии:




  1. yaxaaabalya 01.09.2022 00:08 # yaxaaabalya
    Бля Холанд охуенен.

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  2. aliluya-nn 31.08.2022 23:52 # aliluya-nn
    Холанд охренел конечно столько забивать)
    Сити и без него сильный был...

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  3. lexa-arsenal 31.08.2022 23:35 # lexa-arsenal
    А прикиньте холланд забьёт 40 голов а сити все равно на 2 месте будут. Прям тип как лузерка

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  4. true-manc 31.08.2022 23:35 # true-manc
    лохи играют в ничью с Ньюкаслом, ору)))

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  5. lexa-arsenal 31.08.2022 23:33 # lexa-arsenal
    Сити нюхает жопу КОРОЛЯМ

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  6. selta 31.08.2022 23:32 # selta
    Кто пиздeл на Холланда переобувайтесь пока не поздно!

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  7. felix-the-cat 31.08.2022 23:30 # felix-the-cat
    Холланд машина! СИТИ с чемпиком!

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  8. slash-lfc 31.08.2022 23:30 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! В чемпионате Англий есть только интрига за места в ЛЧ и зону выживания. С чемпионом на ближ 5 лет все понятно. КОРОЛИ!!!

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  9. true-manc 31.08.2022 23:29 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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  10. thegodfather 31.08.2022 23:29 # thegodfather
    это все найс, но смотрим за унижением портовни)))))))

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  11. mancityman 31.08.2022 23:29 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  12. kukuruzzo 31.08.2022 23:27 # kukuruzzo
    КОРОЛИ!!!

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