"Сити" сокрушил "Форест", а Холанд снова сделал хет-трик

Второй подряд хет-трик Холанда помог "Манчестер Сити" сокрушить "Ноттингем Форест" со счетом 6:0.

Впервые в этом сезоне место в стартовом составе "горожан" получил Хулиан Альварес. Он и Илкай Гюндоган заменили Рияда Махреза и Кевина Де Брюйне.



Арендованный у "Атлетико" Ренан Лоди сразу вышел в старте "лесников". Также свой шанс с первых минут получили Шейху Куяте и Реми Фройлер.



Хозяевам "Этихад" не составило труда открыть счет. На 12-й минуте Фил Фоден выполнил заброс на границу вратарской, а там Эрлинг Холанд опередил защитника и протолкнул мяч в сетку — 1:0.



Чуть переведя дух, "Сити" возобновил натиск и столь же легко забил второй гол в середине первого тайма. Холанд сыграл в стенку с Фоденом, стянувшим на себя внимание защитников и голкипера, и поразил пустые ворота — 2:0.



На 30-й минуте мяч в чужие ворота отправил Джон Стоунс, сыграв на дальней штанге после розыгрыша штрафного, однако гол не был засчитан из-за офсайда.



Спустя восемь минут счет все-таки стал крупным. Жоау Канселу вырезал мяч в штрафную, Фоден отпасовал головой к противоположной штанге, Стоунс — тоже головой — сделал скидку на Холанда, а Эрлинг выиграл борьбу на втором этаже и поразил ворота — 3:0.



До перерыва "Форест" мог пропустить еще раз, но удар Альвареса с границы штрафной площади пришелся в штангу.



Второй тайм начался с того, что Канселу дальним ударом заставил капитулировать голкипера "лесников Дина Хендерсона — 4:0.



На 65-й минуте случился пятый гол. Махрез в борьбе с защитниками сделал передачу на правый край штрафной на рывок Альвареса, который в касание пробил между ног Хендерсону — 5:0.



Пять голов насытили "Сити", вдобавок затем последовали многочисленные замены. Однако под занавес матча "горожане" еще раз порадовали свои фанатов. Это Альварес ударом с левой ноги из пределов штрафной завершил контратаку своей команды — 6:0.



"Сити" быстро и уверенно решил судьбу этого матча, благодаря тарану в виде Холанда раз за разом разрывая оборону "Форест".



"Манчестер Сити" — "Ноттингем Форест". Отчет о матче