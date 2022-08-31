"Челси" предложил 43 млн. фунтов за Эдсона Альвареса

Эдсон Альварес "Челси" сделал предложение в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) о покупке полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса.

Неубедительный старт нового сезона заставляет главного тренера "Челси" Томаса Тухеля и владельца клуба Тодда Бели искать усиление состава перед трансферным дедлайном.

По информации The Athletic, в среду "синие" обратились насчет Альвареса и сразу выдвинули свое предложение. Указанная сумма в 43 млн. фунтов включает в себя ряд бонусов.

Эдсон также способен сыграть центрального защитника, но "Челси" прежде всего рассматривает 24-летнего мексиканца как опорника — в этой зоне у Тухеля наблюдается острый кадровый дефицит, поскольку Нголо Канте травмирован, а Матео Ковачич еще не набрал форму.


Метки Альварес, Аякс, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 23:00

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  1. live-juve 01.09.2022 00:05 # live-juve
    и как им удается за х.. пойми кого столько бабла поднимать с мешков...

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  2. alexomck 31.08.2022 23:30 # alexomck
    10ку положит:)

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