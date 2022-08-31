"Челси" предложил 43 млн. фунтов за Эдсона Альвареса

"Челси" сделал предложение в 50 миллионов евро (43 млн. фунтов) о покупке полузащитника "Аякса" Эдсона Альвареса.

Неубедительный старт нового сезона заставляет главного тренера "Челси" Томаса Тухеля и владельца клуба Тодда Бели искать усиление состава перед трансферным дедлайном.



По информации The Athletic, в среду "синие" обратились насчет Альвареса и сразу выдвинули свое предложение. Указанная сумма в 43 млн. фунтов включает в себя ряд бонусов.



Эдсон также способен сыграть центрального защитника, но "Челси" прежде всего рассматривает 24-летнего мексиканца как опорника — в этой зоне у Тухеля наблюдается острый кадровый дефицит, поскольку Нголо Канте травмирован, а Матео Ковачич еще не набрал форму.