"Челси" завершил интерес к Гордону

"Челси" больше не заинтересован в приобретении нападающего "Эвертона" Энтони Гордона.

Ранее в августе "Эвертон" отклонил предложение "Челси" по Гордону в размере 45 миллионов фунтов.



Также ходили слухи, что "синие" улучшили свое предложение до 60 млн. фунтов, но главный тренер "ирисок" Фрэнк Лэмпард это опроверг.



Ожидалось, что "Челси" будет бороться за Гордона до самого закрытия трансферного окна, однако talkSPORT может подтвердить, что "синие" уже завершили свой интерес к 21-летнему англичанину.



В то же время "Челси" продолжает переговоры с "Барселоной" по нападающему Пьер-Эмерику Обамеянгу, уже согласовав условия личного контракта с самим габонцем.