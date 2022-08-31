Неймар был предложен "Челси"
"Челси" была предложена возможность приобрести нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.
Этим летом "Челси" попрощался с Тимо Вернером и Ромелу Лукаку, а у Кая Хаверца, который на старте сезона действует в качестве центрального нападающего, игра не идет.
Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного форварда, и такую возможность своим коллегам из Лондона предложил ПСЖ, сообщает Daily Mail.
Ранее этим летом склонив Килиана Мбаппе к новому контракту с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю, парижане открыты к расставанию с Неймаром.
И хотя владелец "Челси" Тодд Бели готов продолжать тратить, трансфер 30-летнего бразильца выглядит маловероятным — в приоритете у "синих" другие цели вроде Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны".
31.08.2022 21:00
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Последние комментарии:
Роналду и Неймара подписать и будет норм ТО :)
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Климат нарушит
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даже псж решил подоить челси
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Надо было брать
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