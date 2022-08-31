Неймар был предложен "Челси"

"Челси" была предложена возможность приобрести нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Этим летом "Челси" попрощался с Тимо Вернером и Ромелу Лукаку, а у Кая Хаверца, который на старте сезона действует в качестве центрального нападающего, игра не идет.



Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного форварда, и такую возможность своим коллегам из Лондона предложил ПСЖ, сообщает Daily Mail.



Ранее этим летом склонив Килиана Мбаппе к новому контракту с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю, парижане открыты к расставанию с Неймаром.



И хотя владелец "Челси" Тодд Бели готов продолжать тратить, трансфер 30-летнего бразильца выглядит маловероятным — в приоритете у "синих" другие цели вроде Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны".