Неймар был предложен "Челси"

Неймар "Челси" была предложена возможность приобрести нападающего ПСЖ и сборной Бразилии Неймара.

Этим летом "Челси" попрощался с Тимо Вернером и Ромелу Лукаку, а у Кая Хаверца, который на старте сезона действует в качестве центрального нападающего, игра не идет.

Эта ситуация подталкивает "синих" к приглашению забивного форварда, и такую возможность своим коллегам из Лондона предложил ПСЖ, сообщает Daily Mail.

Ранее этим летом склонив Килиана Мбаппе к новому контракту с зарплатой в 650,000 фунтов в неделю, парижане открыты к расставанию с Неймаром.

И хотя владелец "Челси" Тодд Бели готов продолжать тратить, трансфер 30-летнего бразильца выглядит маловероятным — в приоритете у "синих" другие цели вроде Пьер-Эмерика Обамеянга из "Барселоны".


Метки Неймар, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 636

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Последние комментарии:




  1. suddenly 31.08.2022 21:16 # suddenly
    Роналду и Неймара подписать и будет норм ТО :)

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  2. dnssda 31.08.2022 21:13 # dnssda
    Климат нарушит

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  3. true-manc 31.08.2022 21:12 # true-manc
    даже псж решил подоить челси

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  4. ganinilyha 31.08.2022 21:06 # ganinilyha
    Надо было брать

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