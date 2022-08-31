Тухель оштрафован на 20,000 фунтов за критику Тэйлора

Томас Тухель Главный тренер "Челси" Томас Тухель был оштрафован на 20,000 фунтов за критику рефери Энтони Тэйлора после дерби с "Тоттенхэмом".

Напомним, ранее FA оштрафовала Тухеля на 35,000 и дисквалифицировала его на один матч за стычку со своим коллегой Антонио Конте из "Тоттенхэма" после финального свистка.

Также Ассоциации не понравилось высказывание Тухеля о том, что Тэйлор — ошибочно засчитавший оба гола "шпор", как заявил Томас — больше никогда не должен судить матчи с участием "Челси".

FA показалось, что своим высказыванием Тухель поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является нарушением правил.

В опубликованном сегодня заявлении Ассоциации говорится, что независимая комиссия признала Тухеля виновным. Томас был оштрафован на 20,000 фунтов и предупрежден о недопустимости подобных комментариев в будущем.


Метки FA, Премьер-Лига, рефери, Тоттенхэм, Тухель, Тэйлор, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 20:00

Количество просмотров Просмотров: 467

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Последние комментарии:




  1. yxaxaxaxaxa 31.08.2022 20:55 # yxaxaxaxaxa
    тухель критикует судей, игроков, тренеров, только не себя, не долго ему походу в АПЛ осталось

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  2. wilegend 31.08.2022 20:32 # wilegend
    найс конте подорвал тухеля что тот аж поплыл вплоть до 5 тура

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  3. skydreams 31.08.2022 20:26 # skydreams
    Бели на чай столько оставляет в ресторане

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  4. hammersmith 31.08.2022 20:15 # hammersmith
    всё правильно, нужно гнобить хуесоса этого гнилого.

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  5. closer 31.08.2022 20:02 # closer
    35,0000

    Дааа&#769;

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