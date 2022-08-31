Тухель оштрафован на 20,000 фунтов за критику Тэйлора
Главный тренер "Челси" Томас Тухель был оштрафован на 20,000 фунтов за критику рефери Энтони Тэйлора после дерби с "Тоттенхэмом".
Напомним, ранее FA оштрафовала Тухеля на 35,000 и дисквалифицировала его на один матч за стычку со своим коллегой Антонио Конте из "Тоттенхэма" после финального свистка.
Также Ассоциации не понравилось высказывание Тухеля о том, что Тэйлор — ошибочно засчитавший оба гола "шпор", как заявил Томас — больше никогда не должен судить матчи с участием "Челси".
FA показалось, что своим высказыванием Тухель поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является нарушением правил.
В опубликованном сегодня заявлении Ассоциации говорится, что независимая комиссия признала Тухеля виновным. Томас был оштрафован на 20,000 фунтов и предупрежден о недопустимости подобных комментариев в будущем.
31.08.2022 20:00
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Последние комментарии:
тухель критикует судей, игроков, тренеров, только не себя, не долго ему походу в АПЛ осталось
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найс конте подорвал тухеля что тот аж поплыл вплоть до 5 тура
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Бели на чай столько оставляет в ресторане
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всё правильно, нужно гнобить хуесоса этого гнилого.
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35,0000
Дааа́
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