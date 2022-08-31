Тухель оштрафован на 20,000 фунтов за критику Тэйлора

Главный тренер "Челси" Томас Тухель был оштрафован на 20,000 фунтов за критику рефери Энтони Тэйлора после дерби с "Тоттенхэмом".

Напомним, ранее FA оштрафовала Тухеля на 35,000 и дисквалифицировала его на один матч за стычку со своим коллегой Антонио Конте из "Тоттенхэма" после финального свистка.



Также Ассоциации не понравилось высказывание Тухеля о том, что Тэйлор — ошибочно засчитавший оба гола "шпор", как заявил Томас — больше никогда не должен судить матчи с участием "Челси".



FA показалось, что своим высказыванием Тухель поставил под сомнение непредвзятость рефери, а это является нарушением правил.



В опубликованном сегодня заявлении Ассоциации говорится, что независимая комиссия признала Тухеля виновным. Томас был оштрафован на 20,000 фунтов и предупрежден о недопустимости подобных комментариев в будущем.