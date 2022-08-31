"Челси" вновь поделился Бабой с "Редингом"

Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба второй сезон подряд проведет в "Рединге" на правах аренды.

"Челси" владеет Бабой с 2015 года, однако за все это время 28-летний ганец сыграл лишь 23 матча за "синих" — еще при Гусе Хиддинке и Жозе Моуриньо.



Зато Баба уже шесть раз отправлялся в аренду и сейчас совершит свою седьмую командировку — вновь в "Рединг", где в прошлом сезоне он отметился 29 появлениями в стартовом составе и помог "роялс" избежать вылета из Чемпионшипа.



Эту кампанию команда Пола Инса начала не в пример лучше и сейчас занимает пятое место во втором английском дивизионе.