"Челси" вновь поделился Бабой с "Редингом"

Абдул Рахман Баба Защитник "Челси" Абдул Рахман Баба второй сезон подряд проведет в "Рединге" на правах аренды.

"Челси" владеет Бабой с 2015 года, однако за все это время 28-летний ганец сыграл лишь 23 матча за "синих" — еще при Гусе Хиддинке и Жозе Моуриньо.

Зато Баба уже шесть раз отправлялся в аренду и сейчас совершит свою седьмую командировку — вновь в "Рединг", где в прошлом сезоне он отметился 29 появлениями в стартовом составе и помог "роялс" избежать вылета из Чемпионшипа.

Эту кампанию команда Пола Инса начала не в пример лучше и сейчас занимает пятое место во втором английском дивизионе.


Метки аренда, Баба, Рединг, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 18:00

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