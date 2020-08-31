Тен Хаг подтвердил, что Роналду останется в "Юнайтед"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду останется на "Олд Траффорд".
Еще перед началом предсезонной подготовки Роналду уведомил "Юнайтед" о желании уйти, хотя Криштиану лишь год назад вернулся в Манчестер из "Ювентуса".
Однако, как сообщает The Athletic, свое единственное предложение этим летом Роналду получил из Саудовской Аравии — ни один выступающий в Лиге Чемпионов клуб не решился позвать 37-летнего португальца.
"Конечно, он останется, это очевидно. Мы нуждаемся в классных игроках. Тебе нужно больше игроков, чтобы провести все матчи и сохранять стабильный уровень игры, к чему мы и стремимся", — цитирует Тен Хага talkSPORT.
Эрик также подтвердил, что "Юнайтед" закончил с приобретениями этим летом и что защитник Аарон Ван-Биссака тоже никуда не уйдет.
31.08.2022 17:00
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А что ему еще остается. Из реалистичных трансферов в клуб из ЛЧ есть только Спортинг. Но это , понятно, могила для все еще амбициозного португеза. Тем более по слухам в самом Спортинге не все в восторге от такой перспективы.
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Дожили
Теперь и роналду никому не нужен
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кеееееееееек
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Придётся лавку полировать Рону, 50/50 будет. Может зимой свалит куда, хз.
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