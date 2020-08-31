Тен Хаг подтвердил, что Роналду останется в "Юнайтед"

Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду останется на "Олд Траффорд".

Еще перед началом предсезонной подготовки Роналду уведомил "Юнайтед" о желании уйти, хотя Криштиану лишь год назад вернулся в Манчестер из "Ювентуса".

Однако, как сообщает The Athletic, свое единственное предложение этим летом Роналду получил из Саудовской Аравии — ни один выступающий в Лиге Чемпионов клуб не решился позвать 37-летнего португальца.

"Конечно, он останется, это очевидно. Мы нуждаемся в классных игроках. Тебе нужно больше игроков, чтобы провести все матчи и сохранять стабильный уровень игры, к чему мы и стремимся", — цитирует Тен Хага talkSPORT.

Эрик также подтвердил, что "Юнайтед" закончил с приобретениями этим летом и что защитник Аарон Ван-Биссака тоже никуда не уйдет.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. ray-black 31.08.2022 17:27 # ray-black
    А что ему еще остается. Из реалистичных трансферов в клуб из ЛЧ есть только Спортинг. Но это , понятно, могила для все еще амбициозного португеза. Тем более по слухам в самом Спортинге не все в восторге от такой перспективы.

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  2. theo-zm 31.08.2022 17:19 # theo-zm
    Дожили
    Теперь и роналду никому не нужен

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  3. butch 31.08.2022 17:10 # butch
    кеееееееееек

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  4. mancunia-planet 31.08.2022 17:03 # mancunia-planet
    Придётся лавку полировать Рону, 50/50 будет. Может зимой свалит куда, хз.

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