Тен Хаг подтвердил, что Роналду останется в "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг подтвердил, что нападающий Криштиану Роналду останется на "Олд Траффорд".

Еще перед началом предсезонной подготовки Роналду уведомил "Юнайтед" о желании уйти, хотя Криштиану лишь год назад вернулся в Манчестер из "Ювентуса".



Однако, как сообщает The Athletic, свое единственное предложение этим летом Роналду получил из Саудовской Аравии — ни один выступающий в Лиге Чемпионов клуб не решился позвать 37-летнего португальца.



"Конечно, он останется, это очевидно. Мы нуждаемся в классных игроках. Тебе нужно больше игроков, чтобы провести все матчи и сохранять стабильный уровень игры, к чему мы и стремимся", — цитирует Тен Хага talkSPORT.



Эрик также подтвердил, что "Юнайтед" закончил с приобретениями этим летом и что защитник Аарон Ван-Биссака тоже никуда не уйдет.