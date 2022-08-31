"Челси" приобрел Фофана у "Лестера"
"Челси" объявил о приобретении центрального защитника "Лестера" Весле Фофана.
По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно заплатит "Лестеру" 70 миллионов фунтов за Фофана, а еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Сам Весле заключил с "Челси" семилетний контракт после специально организованного в США медобследования — "синим" нужно было убедиться, что 21-летнего француза не тревожат последствия полученного год назад перелома ноги.
Фофана выступал за "Лестер" после своего перехода из "Сент-Этьена" в 2020 году, за это время сыграв 36 матчей в Премьер-Лиге.
"Последние два дня были по-настоящему важными днями для меня, и я очень рад. Этим утром я тренировался с командой, и это мечта для меня. Я очень взволнован, что начинаю играть за этих фанатов и этот клуб".
"Я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи: Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, — каждый трофей. Я пришел сюда, чтобы побеждать. Этот клуб заточен под завоевание трофеев, и я здесь для того, чтобы продолжить это", — сообщил Фофана.
31.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
конечно если бы пенсы успели все трансферы до начала апл провернуть, лигу взяли бы слишком изейше...щас же придется запотеть....но ниче, императоры ЛЕГКИХ ПУТЕЙ НЕ ИЩУТ!
(ответить)
Чувствуете? Всё верно, гегемонией запахло.
(ответить)
Маленькие сучки аки подторашки норм горят , значит норм сикает ЛФК им на ротан пхехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехехех
(ответить)
Что за нонейм ? Очередной середняк переходит в клуб середняк ?
(ответить)
Сейчас Боэлян еще Гвардиола подпишет и готово,центр защиты укомплектован на следующие 10 лет. Какой же грамотный менеджмент от ИМПЕРАТОРА.
(ответить)
Жесткая переплата но только время покажет стоило ли оно того
(ответить)
Ждем еще 1-2 трансфера!!!! Боже как я люблю гегемоньси. Спасибо тебе, Боже, благодарен буду всегда.
Когда я буду стоять перед вратами рая, я обязательно обниму Бога за Челси
(ответить)
Два главных бота членсов возбудились))) один в футболе 0 смотря его 15 лет
Вторая ормянская потаскушка ухехехех
(ответить)
Уэсли Фофана:
«Я люблю этот клуб, это была моя мечта. На поле я буду отдавать всё для клуба, для болельщиков.
Я надеюсь стать таким же, как легенды — Марсель Десайи и Клод Макелеле и что лет через 20 у меня будет свой баннер!».
Завидуйте твари! В ЧЕЛСИ играют только те, кто любит клуб всем сердцем,а не наёмники.
(ответить)
Уэсли Фофана: «Я люблю этот клуб, это моя мечта. На поле я отдам все ради клуба и болельщиков».
То чувство когда покупаешь игрока из-за привержености, мечты, настроя, а не как залухуй набирает наемников и дает им зп 400к.
(ответить)
У Магвайра хотя бы английских паспорт. А почему они отвалили такую кучу денег за этого калеку, вообще не понятно.
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Очередной лох за 90 млн евро))) я говорю этим дауном Дзюбу за 100 млн впарят они будут дрочить))) по факту купили лоха стеклянного сыгравшего более менее 1 сезон на уровне из команды 20 места апл ахахахахаэаэ
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https://youtu.be/e8pZySMsUfc
А вот и свежий выпуск от Великого Сергия Стерненко про мертвых и, еще временно, живых колаборантов)
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https://www.youtube.com/watch?v=PWRSC9zEymk
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ТРАНСФЕР ГОДА!!!
(ответить)
А теперь слушайте сюда, уе6ки.
После каждого трансфера из лестера челси брал трофей.
Купили канте - апл.
Купили дринкводу - ка.
Купили чиливилли - лч.
Исходя из того, что фофан защ как и чилли вилли, то следует в этом сезоне ожидать победу в лч.
Можете скринить уе6ки всех мастей, но эта магия сработает. Спасмбо Лестеру за очередной трофей гегемоньси!!!
(ответить)
"Я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи: Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, — каждый трофей. Я пришел сюда, чтобы побеждать. Этот клуб заточен под завоевание трофеев, и я здесь для того, чтобы продолжить это", — сообщил Фофана.
Источник: http://fapl.ru/posts/95273/?c=1#c7630265
Ааааааа какое наслаждение для глаз читать эти великие пророческие слова!!!!
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Ну как обычно это дикий оверпрайс. Посмотри что из этого выйдет.
Заебись, что хоть Мага остался самым дорогим цз, как символ кончености скама)
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Сумма трансфера Уэсли Фофана составила гарантированные £69,5 млн, не больше этого.
[Simon Johnson | The Athletic🥇]
85 лямов, говорили они. Ахахахах, лежать+сосать чмохи!!!
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ВЕЛИЧАЙШИЙ Тиаго Силва еще поднатаскает годик этого супер таланта и будет с лет 23-24 лучшим защитником в истории футбола.
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