"Челси" приобрел Фофана у "Лестера"

"Челси" объявил о приобретении центрального защитника "Лестера" Весле Фофана.

По информации Sky Sports, "Челси" гарантированно заплатит "Лестеру" 70 миллионов фунтов за Фофана, а еще 5 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Сам Весле заключил с "Челси" семилетний контракт после специально организованного в США медобследования — "синим" нужно было убедиться, что 21-летнего француза не тревожат последствия полученного год назад перелома ноги.



Фофана выступал за "Лестер" после своего перехода из "Сент-Этьена" в 2020 году, за это время сыграв 36 матчей в Премьер-Лиге.



"Последние два дня были по-настоящему важными днями для меня, и я очень рад. Этим утром я тренировался с командой, и это мечта для меня. Я очень взволнован, что начинаю играть за этих фанатов и этот клуб".



"Я здесь для того, чтобы выигрывать трофеи: Лигу Чемпионов, Премьер-Лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, — каждый трофей. Я пришел сюда, чтобы побеждать. Этот клуб заточен под завоевание трофеев, и я здесь для того, чтобы продолжить это", — сообщил Фофана.