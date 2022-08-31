Лэмпард — о продаже Гордона: "Уже слишком поздно"
Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард объявил, что нападающий Энтони Гордон останется в клубе.
Накануне 21-летний Гордон забил свой второй в этом сезоне гол, который позволил "Эвертону добыть очко в выездном противостоянии с "Лидсом" (1:1).
Согласно слухам, "Челси" готов выложить около 60 миллионов фунтов за Гордона, однако теперь сделки не будет — у "ирисок" не остается времени, чтобы найти замену Энтони.
"Готовы ли мы все еще рассмотреть продажу Гордона? Нет, Энтони — слишком важный игрок для нас. Уже слишком поздно".
"Я очень уверен, что он останется. В двух последних матчах вы убедились, что он очень хороший игрок и будет становиться лучше и лучше. Вдобавок у него есть связь с фанатами".
"К нему существует интерес, потому что он игрок топ-уровня, и поэтому мы так хотим сохранить его", — цитирует Лэмпарда The Independent.
31.08.2022 15:00
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Последние комментарии:
Лэмпарду совесть не позволила так разводить свой бывший клуб - Респект.
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Какая мерзкая рожа. Мало того, что выглядит как даун, так ещё и симулянт сраный. И зачем этот мусор в Челси?
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Цену набивает. В последнюю минуту оформят за 500мульонов
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Лэмпс не дурак уберегает Челси от этого "топаря"
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старина Лэмпс не щадит помойку, так как проиграл там всю карьеру, и знает что эту помойку надо чисто доить
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