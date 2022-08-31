Лэмпард — о продаже Гордона: "Уже слишком поздно"

Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард объявил, что нападающий Энтони Гордон останется в клубе.

Накануне 21-летний Гордон забил свой второй в этом сезоне гол, который позволил "Эвертону добыть очко в выездном противостоянии с "Лидсом" (1:1).



Согласно слухам, "Челси" готов выложить около 60 миллионов фунтов за Гордона, однако теперь сделки не будет — у "ирисок" не остается времени, чтобы найти замену Энтони.



"Готовы ли мы все еще рассмотреть продажу Гордона? Нет, Энтони — слишком важный игрок для нас. Уже слишком поздно".



"Я очень уверен, что он останется. В двух последних матчах вы убедились, что он очень хороший игрок и будет становиться лучше и лучше. Вдобавок у него есть связь с фанатами".



"К нему существует интерес, потому что он игрок топ-уровня, и поэтому мы так хотим сохранить его", — цитирует Лэмпарда The Independent.