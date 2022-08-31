Лэмпард — о продаже Гордона: "Уже слишком поздно"

Энтони Гордон Главный тренер "Эвертона" Фрэнк Лэмпард объявил, что нападающий Энтони Гордон останется в клубе.

Накануне 21-летний Гордон забил свой второй в этом сезоне гол, который позволил "Эвертону добыть очко в выездном противостоянии с "Лидсом" (1:1).

Согласно слухам, "Челси" готов выложить около 60 миллионов фунтов за Гордона, однако теперь сделки не будет — у "ирисок" не остается времени, чтобы найти замену Энтони.

"Готовы ли мы все еще рассмотреть продажу Гордона? Нет, Энтони — слишком важный игрок для нас. Уже слишком поздно".

"Я очень уверен, что он останется. В двух последних матчах вы убедились, что он очень хороший игрок и будет становиться лучше и лучше. Вдобавок у него есть связь с фанатами".

"К нему существует интерес, потому что он игрок топ-уровня, и поэтому мы так хотим сохранить его", — цитирует Лэмпарда The Independent.


Метки Гордон, Лэмпард, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 31.08.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 31.08.2022 15:40 # true-manc
    Лэмпарду совесть не позволила так разводить свой бывший клуб - Респект.

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  2. best-friend777 31.08.2022 15:32 # best-friend777
    Какая мерзкая рожа. Мало того, что выглядит как даун, так ещё и симулянт сраный. И зачем этот мусор в Челси?

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  3. wilegend 31.08.2022 15:28 # wilegend
    Цену набивает. В последнюю минуту оформят за 500мульонов

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  4. chelseaaaa 31.08.2022 15:14 # chelseaaaa
    Лэмпс не дурак уберегает Челси от этого "топаря"

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  5. eakz 31.08.2022 15:05 # eakz
    старина Лэмпс не щадит помойку, так как проиграл там всю карьеру, и знает что эту помойку надо чисто доить

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