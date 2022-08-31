"Вулверхэмптон" объявил о покупке Калайджича
"Вулверхэмптон" объявил о приобретении нападающего "Штутгарта" и сборной Австрии Саши Калайджича.
Утро среды Калайджич начал с прохождения медобследования на базе "Вулверхэмптона", после чего подписал пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.
Sky Sports оценивает трансфер 25-летнего австрийца, чей рост составляет ровно два метра, в 18 миллионов евро (15.5 млн. фунтов) плюс бонусы.
Калайджич выступал за "Штутгарт" с 2019 года, в двух предыдущих сезонах становясь лучшим бомбардиром немецкой команды, хотя прошлая кампания была испорчена для Саши травмой плеча.
Всего Калайджич, который также находился на радаре у "Манчестер Юнайтед" этим летом, забил 24 гола в 58 матчах за "Штутгарт" во всех соревнованиях.
31.08.2022 14:00
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Не португал? А что так можно было?
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