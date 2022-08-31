Переход Клюйверта в "Фулхэм" сорвался

Переход вингера "Ромы" Джастина Клюйверта в "Фулхэм" сорвался из-за того, что игрок не смог получить разрешение на работу в Англии.

"Фулхэм" был в шаге от приобретения Клюйверта, договорившись с "Ромой" о компенсации в размере 8 миллионов фунтов и с самим Джастином об условиях личного контракта.



Однако с недавних пор из-за Brexit даже игрокам с европейским паспортом требуется разрешение на работу при переезде в Премьер-Лигу, и как раз это стало проблемой в случае с сыном легендарного Патрика Клюйверт.



По информации The Athletic, 23-летний голландец, прошлый сезон отыгравший за французскую "Ниццу" на правах аренды, провел недостаточно матчей за "Рому" и потому не удовлетворяет критериям FA.



Сообщается, что Клюйверту было отказано в разрешении на работу без права на апелляцию.